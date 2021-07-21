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Обойдёмся без дождя. Погода продолжает радовать петербуржцев

В Петербурге ожидается малооблачная погода без осадков

Словно извиняясь за несколько недель изнуряющего зноя, петербургская погода продолжает радовать жителей и гостей города приятной прохладой и лёгким ветерком.

В среду, 21 июля, в Петербурге будет малооблачно, но вновь не жарко. По данным синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха утром удерживалась в районе +15 градусов, в течение дня столбик термометра поднимется до плюс 21. Ночью местами шёл небольшой дождь, днём его в городе не ожидается.

Ветер северо-западный умеренный будет дуть со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Влажность воздуха изменится с 88% утром до 50% днём.

Напомним, накануне до Петербурга добралась туча из Финляндии, принесшая с собой ливень, который прошёл в нескольких районах города. Впрочем, по прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе в Петербург может вернуться жара.

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Комментарии (5)

Strelets 77
С понедельника около + 30, при низкой влажности, очень комфортно.
266142325
Прочитал заголовок, "погода продолжает радовать петербуржцев" подумал, отлично, опять жаришка. Но понял, что заголовок не совпадает с содержанием. +20 летом может радовать только жителя Мурманска.
SapienS_Spora_Grib...
Шел на работу.... мрачные, укутанные в куртки и шапки люди... Иду в футболке и наслаждаюсь долгожданным холодом! Как же приятно!
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