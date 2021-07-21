Обойдёмся без дождя. Погода продолжает радовать петербуржцев

В среду, 21 июля, в Петербурге будет малооблачно, но вновь не жарко. По данным синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха утром удерживалась в районе +15 градусов, в течение дня столбик термометра поднимется до плюс 21. Ночью местами шёл небольшой дождь, днём его в городе не ожидается.



Ветер северо-западный умеренный будет дуть со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Влажность воздуха изменится с 88% утром до 50% днём.

