Российский посол в ФРГ о «Северном потоке — 2»: Россия — не та страна, которой можно выдвигать ультиматумы

Посол России в Берлине Сергей Нечаев дал оценку совместному заявлению США и ФРГ по европейской энергетической безопасности.
«Полагаем такую стилистику международного общения неприемлемой. <...> Россия — не та страна, которой можно выдвигать ультиматумы, принимать за нее решения или надменно возлагать на нее обязанности», — цитирует 22 июля заявление главы российской дипмиссии ТАСС.
По его словам, Россия может самостоятельно определять свою энергетическую политику. При этом Нечаев подчеркнул, что РФ основывает свои действия и на «опыте многолетнего взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами».
Посол РФ заметил, что тональность совместного заявления США и ФРГ о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности вызывает лишь удивление. В частности, он отметил, что в документе присутствуют «одиозные пассажи» о деятельности российской стороны.
Накануне США и Германия достигли соглашения по «Северному потоку — 2». В документе стороны оговаривали меры по ограничению российского экспорта, если РФ попытается использовать энергоресурсы «в качестве оружия» или совершит «агрессивные действия» в отношении Украины.