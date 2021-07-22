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Российский посол в ФРГ о «Северном потоке — 2»: Россия — не та страна, которой можно выдвигать ультиматумы

Россия посчитала «неприемлемой» тональность заявления между Германией и США по «Северному потоку — 2»

Посол России в Берлине Сергей Нечаев дал оценку совместному заявлению США и ФРГ по европейской энергетической безопасности.

«Полагаем такую стилистику международного общения неприемлемой. <...> Россия — не та страна, которой можно выдвигать ультиматумы, принимать за нее решения или надменно возлагать на нее обязанности», — цитирует 22 июля заявление главы российской дипмиссии ТАСС.

По его словам, Россия может самостоятельно определять свою энергетическую политику. При этом Нечаев подчеркнул, что РФ основывает свои действия и на «опыте многолетнего взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами».

Посол РФ заметил, что тональность совместного заявления США и ФРГ о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности вызывает лишь удивление. В частности, он отметил, что в документе присутствуют «одиозные пассажи» о деятельности российской стороны.

Накануне США и Германия достигли соглашения по «Северному потоку — 2». В документе стороны оговаривали меры по ограничению российского экспорта, если РФ попытается использовать энергоресурсы «в качестве оружия» или совершит «агрессивные действия» в отношении Украины.

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Комментарии (9)

RemyMartin
Россиюшка еще способна принудить богомерскизкие европы покупать газ!
Савва Морозов
обыкновенная протокольная процедура: те - заявили, мы - ответили. болтология - одно, а реальность - все (понятно, за исключением кого) всё прекрасно понимают.
опять напомню историю по сименсовским турбинам для Крыма.
SapienS_Spora_Grib...
Предвкушаю переквакивание подмахивающих западу местных комментаторов....
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