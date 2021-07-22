Фигурант дела о коррупции с золотым унитазом в ГИБДД Ставрополья впал в кому

Один из фигурантов дела обвиняемого в коррупции начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова госпитализирован и находится в коме. Об этом 22 июля в своём Instagram сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Единственная точка «включения» краевых структур в эту историю — медицинская. Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме», — написал Владимиров, дополнив, что не видит смысла добавлять что-либо к комментариям и информации со стороны правоохранительных органов.
Отметим, что по делу о коррупции в УГИБДД Ставрополья в настоящее время арестованы пять фигурантов, в том числе начальник регионального управления ведомства Алексей Сафонов, прославившийся тем, что в его особняке при обыске нашли золотые канделябры и унитазы. Двое фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении ещё одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.