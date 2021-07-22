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Фигурант дела о коррупции с золотым унитазом в ГИБДД Ставрополья впал в кому

Губернатор Ставрополья сообщил о госпитализации одного из фигурантов дела о коррупции в краевой ГИБДД

Один из фигурантов дела обвиняемого в коррупции начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова госпитализирован и находится в коме. Об этом 22 июля в своём Instagram сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Единственная точка «включения» краевых структур в эту историю — медицинская. Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме», — написал Владимиров, дополнив, что не видит смысла добавлять что-либо к комментариям и информации со стороны правоохранительных органов.

Отметим, что по делу о коррупции в УГИБДД Ставрополья в настоящее время арестованы пять фигурантов, в том числе начальник регионального управления ведомства Алексей Сафонов, прославившийся тем, что в его особняке при обыске нашли золотые канделябры и унитазы. Двое фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении ещё одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

В Следственном комитете 20 июля сообщили, что в ходе спецоперации были задержаны начальник УГИБДД по Ставрополью Алексей Сафонов, бывший начальник отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД региона Виталий Мельчиков и четверо гражданских. Сафонова и его предполагаемых подельников подозревают в получении взятки в 19 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело и показал «скромный» дворец главы ставропольского ГИБДД, в котором позолочен даже унитаз.

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Комментарии (11)

261842571
Ничосе навык… в кому чтоб не присесть…
DEMOMON
Да что ж ты будешь делать!? Чуть на хвост наступают и тут же в комы там всякие впадают. Чёт подозрительно.
***_555
Может, ему ещё СМСками на лечение денег собрать?
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