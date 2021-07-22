«Не рожают по другой причине». Депутат Пушкина прокомментировала идею РПЦ вывести аборты из системы ОМС

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей считает «бессмысленным» ограничение абортов в России. «Бессмысленно ограничивать права на аборт», — обратилась 22 июля Оксана Пушкина в своем Twitter к РПЦ.

Провокация чистейшей воды!Минздрав и Росстат:за 5 лет число абортов в России снизилось на 1/3.То есть,у нас одновременно(!) сокращается число абортов и рождаемость.Бессмысленно ограничивать права на аборт!Не рожают женщины по другой причине!Услышьте, #РПЦ !И займитесь полезным🙏🏻 https://t.co/0RdxMN4BNz

По её словам, число прерываний беременности в РФ снижается. За последние пять лет количество абортов упало на треть.





«Не рожают женщины по другой причине», — считает депутат.



В РПЦ накануне, 21 июля, предложили постепенно вывести аборты из системы ОМС.

