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«Не рожают по другой причине». Депутат Пушкина прокомментировала идею РПЦ вывести аборты из системы ОМС

В Госдуме выступили против ограничения абортов в России

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей считает «бессмысленным» ограничение абортов в России.

«Бессмысленно ограничивать права на аборт», — обратилась 22 июля Оксана Пушкина в своем Twitter к РПЦ.

По её словам, число прерываний беременности в РФ снижается. За последние пять лет количество абортов упало на треть.


«Не рожают женщины по другой причине», — считает депутат.

В РПЦ накануне, 21 июля, предложили постепенно вывести аборты из системы ОМС.

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Комментарии (4)

265901089
Люди, думающие о том, на что они будут растить и учить детей, не рожают бездумно. Если хочешь дать ребёнку будущее, нужны деньги. А те, кто рожают за маткапитал или пособия, они и будут рожать. Нет смысла запрещать аборты. Так только детских домов скоро хватать перестанет.
Посмотрите лучше, что творится в глубинке. Там рожают те, кто не знает, на что завтра буханку хлеба купит. У них давно отработаны схемы: молодая мама, не сильно обремененная работой, отказывается от детей, над ними оформляет опеку бабушка и вот - они уже живут на пенсию бабушки и пособия на детей. И это не единичные случаи. Очнитесь, там в РПЦ, уж если хотите благое дело делать, помогайте таким семьям, наставляйте их на путь истинный...
f0nk
Просто штамп в паспорте надо убрать и дело пойдёт.
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