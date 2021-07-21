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РПЦ предлагает постепенно вывести аборты из системы ОМС

РПЦ предлагает запретить аборты по ОМС для женщин с высокими доходами

На X Общецерковном съезде РПЦ по социальному служению были высказаны идеи о выводе абортов из системы ОМС.

«Предлагается рассмотреть возможность поэтапного вывода абортов по желанию женщины из системы ОМС; вначале по примеру Германии для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем для всех случаев обращений женщин по их желанию», — сообщается 21 июля на сайте Синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности.

Для профилактики абортов в РПЦ хотят ввести специальную выплату при достижении 12-й недели беременности. Именно после этого срока нельзя сделать прерывание беременности по желанию женщины. Также по всей России может появиться так называемая «коробка новорожденного» с необходимыми вещами для молодых родителей, ее будут выдавать после выписки из роддома, добавляет РПЦ.

В РПЦ также предлагают на федеральном уровне ввести обязательное консультирование женщин, желающих сделать аборт.

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Комментарии (23)

Павел Михайлов
Предлагаю постепенно, но как можно быстрее, сослать всех попов на южный берег Баренцева моря. А для начала конфисковать всю недвижимость с ларьками по продаже свечек.
xexey
как гражданин светского государства, предлагаю хотя бы постепенно лишить РПЦ всех налоговых льгот
260747951
1. Возрастёт младенческая смертность от очень несчастных случаев.
2. Взлетит женская смертность от маточных кровотечений и токсического шока из-за кустарных абортов.
3. Дети умерших от аборта женщин и маленькие отказники обеспечат свежий приток душ в детдома.
Остаётся вопрос - зачем РПЦ нужно сокращение женской части населения и рост числа сирот?
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