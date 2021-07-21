РПЦ предлагает постепенно вывести аборты из системы ОМС

На X Общецерковном съезде РПЦ по социальному служению были высказаны идеи о выводе абортов из системы ОМС.



«Предлагается рассмотреть возможность поэтапного вывода абортов по желанию женщины из системы ОМС; вначале по примеру Германии для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем для всех случаев обращений женщин по их желанию», — сообщается 21 июля на сайте Синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности.

Для профилактики абортов в РПЦ хотят ввести специальную выплату при достижении 12-й недели беременности. Именно после этого срока нельзя сделать прерывание беременности по желанию женщины. Также по всей России может появиться так называемая «коробка новорожденного» с необходимыми вещами для молодых родителей, ее будут выдавать после выписки из роддома, добавляет РПЦ.