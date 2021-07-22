Подготовка теплосетей к осени традиционно испытывает не только трубы, но и нервы петербуржцев. Разбуженные жители Московского района, притаившись за закрытыми окнами, наблюдали коммунальный фонтан.
Как сообщили в соцсетях, не до сна было около двух часов ночи 22 июля. За окнами хлестала вода, поливая кроны деревьев. Припаркованные машины также не остались сухими, но, как заверяют теплоэнергетики, внешне не пострадали.
В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» уточнили, что лопнула труба у дома
«В зоне разлива воды оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — сообщает пресс-служба.
Плановые гидравлические испытания в рамках подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону накануне проходили в Московском и Фрунзенском районах. Температура воды в трубах в это время — максимум 40 градусов. Самым серьёзным по последствиям оказался прорыв на Белградской. После него медицинская помощь потребовалась пассажирке автомобиля.