Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили завершение строительства «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин 21 июля обсудил газопровод «Северный поток-2» с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это случилось после того, как ФРГ и США достигли договоренностей и выработали соглашение по газопроводу.
Как сообщила пресс-служба Кремля, телефонный разговор Путина с Меркель состоялся в среду по инициативе германской стороны.
«Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток-2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», — говорится в сообщении.
Ангела Меркель проинформировала Владимира Путина об итогах переговоров о «Северном потоке-2» с президентом США Джозефом Байденом.
Отдельной темой обсуждения стало возможное продление соглашения о транзите газа через Украину после 2024 года.
Также президент России в разговоре с канцлером Германии обратил особое внимание на принятый Радой закон «О коренных народах Украины», добавила пресс-служба Кремля. Была также подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями минских договоренностей.