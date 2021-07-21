Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили завершение строительства «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин 21 июля обсудил газопровод «Северный поток-2» с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это случилось после того, как ФРГ и США достигли договоренностей и выработали соглашение по газопроводу.



Как сообщила пресс-служба Кремля, телефонный разговор Путина с Меркель состоялся в среду по инициативе германской стороны.



«Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток-2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», — говорится в сообщении.

