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Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили завершение строительства «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин 21 июля обсудил газопровод «Северный поток-2» с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это случилось после того, как ФРГ и США достигли договоренностей и выработали соглашение по газопроводу.

Как сообщила пресс-служба Кремля, телефонный разговор Путина с Меркель состоялся в среду по инициативе германской стороны.

«Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток-2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», — говорится в сообщении.

Ангела Меркель проинформировала Владимира Путина об итогах переговоров о «Северном потоке-2» с президентом США Джозефом Байденом.

Отдельной темой обсуждения стало возможное продление соглашения о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также президент России в разговоре с канцлером Германии обратил особое внимание на принятый Радой закон «О коренных народах Украины», добавила пресс-служба Кремля. Была также подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями минских договоренностей.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года. Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток 2», заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

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Комментарии (4)

Маргaрита
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Жора__
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