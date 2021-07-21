Потребительская инфляция в России начала замедляться. Дешевеет даже морковь

За последнюю неделю (с 13 по 19 июля) индекс потребительских цен в России опустился на 0,01 процентный пункт. Об этом говорится в отчете Росстата от 21 июня. Отрицательная недельная инфляция наблюдается впервые за долгое время. До этого цены росли. В первую неделю июля подорожание составило рекордные 0,46%.

Вклад в остановку роста цен внесло сезонное удешевление плодоовощной продукции. Цены на нее с 13 по 19 июля снизились в среднем на 2,1%, в том числе на картофель — на 6,2%, помидоры и огурцы — на 5,4%, морковь — на 3,8%, лук репчатый — на 2,4%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 2,4%, яблоки — на 0,4%.