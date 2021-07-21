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Потребительская инфляция в России начала замедляться. Дешевеет даже морковь

За последнюю неделю (с 13 по 19 июля) индекс потребительских цен в России опустился на 0,01 процентный пункт. Об этом говорится в отчете Росстата от 21 июня. Отрицательная недельная инфляция наблюдается впервые за долгое время. До этого цены росли. В первую неделю июля подорожание составило рекордные 0,46%.

Вклад в остановку роста цен внесло сезонное удешевление плодоовощной продукции. Цены на нее с 13 по 19 июля снизились в среднем на 2,1%, в том числе на картофель — на 6,2%, помидоры и огурцы — на 5,4%, морковь — на 3,8%, лук репчатый — на 2,4%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 2,4%, яблоки — на 0,4%.

Зато выросли цены на гречневую крупу и соль — на 0,4%, свинину, сливочное и подсолнечное масло, маргарин, конфеты — на 0,3%, говядину, вареную колбасу, мороженую рыбу, сметану, хлеб, макаронные изделия — на 0,2%.

Всего с начала июля цены выросли на 0,38%, с начала года — на 4,59%.

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Комментарии (9)

houspi
Ага, сначала подорожала в пять раз, потом подешевела на 0,1%
Спасибо господину президенту.
Hans-Christian
Кстати, в области морковь первая попавшаяся стоила 65 рублей/кг. Специально посмотрел в ближайшем павильоне по продаже фруктов/овощей.
Где там по 170 руб. люди морковь нашли? Может, какая-нибудь супер импортная и мытая?
efela
на сотую долю процента, т.е. подешевело в одну десятитысячную?
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