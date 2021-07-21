Голикова: Петербург близок к 60% коллективного иммунитета, заболеваемость движется в регионы

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова констатировала смещение заболеваемости коронавирусом из центральных и столичных регионов.

«Заболеваемость [коронавирусом] смещается из центральных и столичных регионов в другие регионы страны <...> Наиболее близки к достижению коллективного иммунитета или показателя 60% <...> 17 регионов. Это Москва и Санкт-Петербург», — доложила 21 июля Владимиру Путину Голикова на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, ситуация с COVID-19 остается «напряженной». Так, в 67 субъектах заболеваемость COVID-19 растет, и лишь в 10 наметилось снижение. Голикова констатировала, что вакцинация идет «активно», а темпы увеличились почти в два раза.