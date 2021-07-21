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Голикова: Петербург близок к 60% коллективного иммунитета, заболеваемость движется в регионы

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова констатировала смещение заболеваемости коронавирусом из центральных и столичных регионов.

«Заболеваемость [коронавирусом] смещается из центральных и столичных регионов в другие регионы страны <...> Наиболее близки к достижению коллективного иммунитета или показателя 60% <...> 17 регионов. Это Москва и Санкт-Петербург», — доложила 21 июля Владимиру Путину Голикова на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, ситуация с COVID-19 остается «напряженной». Так, в 67 субъектах заболеваемость COVID-19 растет, и лишь в 10 наметилось снижение. Голикова констатировала, что вакцинация идет «активно», а темпы увеличились почти в два раза.

Путин в ответ заявил, что информированности населения о вакцинации недостаточно.

Президент заметил, что «коварная, возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем».

По данным на 20 июля, в Петербурге привито 1,19 млн человек. Из них 831 тысяча — полностью.

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Комментарии (5)

Hans-Christian
Ну нифига себе, какие победные реляции. В СПб, оказывается, уже 60% имеют коллективный иммунитет? Интересно, это честно посчитанное значение, или взятое с потолка? Потребуется... полтора землекопа 😜🤪😉😀😃😄😆😅😂😂🤣🤣😁😁😳😳😳.
Guest1234
А при чем тут 60%? От дельты этого не хватает, как показывает пример Англии.
kоt-obormot
Решили видимо не трогать - где может в ночь и революция свершиться. Да вовик, перегнул ты от своей врожденной жадности - бизнЕс для своей дочечки.
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