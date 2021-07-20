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В Петербурге ревакцинировали первые 500 человек

Ревакцинация в Петербурге достигла первой крупной отметки — пять сотен человек. Привитых впервые больше в разы.

«Первично ревакцинированы 502 человека, за последние сутки — 65 человек. Закончили цикл ревакцинации 10 человек, из них за последние сутки — 2. За прошедшие сутки первично привито 15 418 человек, вторично — 12 778», — говорится в отчете межведомственного координационного совета от 20 июня.

С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1,19 млн человек. Из них 831 тысяча полностью. Запасов вакцины в городе, с учетом новой большой поставки, хватит еще на 160 тысяч человек.

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Комментарии (2)

тов
Американцы пишут у ревакцинированных тромбы в сгустившейся крови появляются, закупоривают сосуды где кому повезет.

А спутник как в этом отношении?
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