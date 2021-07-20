Вакцинация нон-стоп: Петербург получил внушительную партию «Спутника V»

Фармбаза Петербурга приняла новую партия вакцины «Спутник V». Сразу 81 тысячу комплектов из первой и второй доз, сообщили в Смольном 20 июля.
«Прививочная кампания в Петербурге идет полным ходом. Большинство петербуржцев ответственно относятся к своему здоровью, стремятся обезопасить себя и окружающих от тяжелых последствий инфекции. Город делает все необходимое, чтобы все прививочные пункты работали в нормальном режиме и были полностью обеспечены вакциной», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.
Накануне, до новой поставки, в Петербурге оставалось 94 тысячи комплектов доз.
С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1,18 млн человек, из них 819 тысяч полностью.