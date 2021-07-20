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Вакцинация нон-стоп: Петербург получил внушительную партию «Спутника V»

Фармбаза Петербурга приняла новую партия вакцины «Спутник V». Сразу 81 тысячу комплектов из первой и второй доз, сообщили в Смольном 20 июля.

«Прививочная кампания в Петербурге идет полным ходом. Большинство петербуржцев ответственно относятся к своему здоровью, стремятся обезопасить себя и окружающих от тяжелых последствий инфекции. Город делает все необходимое, чтобы все прививочные пункты работали в нормальном режиме и были полностью обеспечены вакциной», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.

Накануне, до новой поставки, в Петербурге оставалось 94 тысячи комплектов доз.

С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1,18 млн человек, из них 819 тысяч полностью.

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Комментарии (3)

SapienS_Spora_Grib...
Очень приятные новости! Привьёмся на зло врагам-антиваксерам!
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