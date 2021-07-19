В Петербурге осталось вакцины меньше чем на 100 тысяч человек

Вакцинация в Петербурге медленно движется к 1,2 млн привитых хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Запасы препарата впервые за долгое время составляют менее 100 тысяч комплектов, сообщили в Смольном.



«Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Запас вакцины в городе — 94 612 комплектов доз. С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 1 183 773 человека, из них 819 039 полностью завершили цикл вакцинации», — говорится в опубликованном 19 июля отчете межведомственного координационного совета.

