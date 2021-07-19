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В Петербурге осталось вакцины меньше чем на 100 тысяч человек

Вакцинация в Петербурге медленно движется к 1,2 млн привитых хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Запасы препарата впервые за долгое время составляют менее 100 тысяч комплектов, сообщили в Смольном.

«Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Запас вакцины в городе — 94 612 комплектов доз. С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 1 183 773 человека, из них 819 039 полностью завершили цикл вакцинации», — говорится в опубликованном 19 июля отчете межведомственного координационного совета.

За прошедшие сутки в Петербурге первично привито 3 285 человек, вторично — 2 387. Но это отчет за выходной день, а в будни число привитых первой дозой держится в районе 20 тысяч человек.

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Комментарии (6)

261215271
И что, возможно второй дозы не хватит первично вакцинируемым или что?
266081655
Караул! Животворящий Спутник кончается!
Павел Михайлов
Интересно, сколько стоят эти проплаченные истеричные статейки в данном жёлтом листке?
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