Путин: Коварная эпидемия возвращается, но навязывать вакцинацию нельзя

Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия COVID-19 доставляет немало проблем, но призвал не навязывать вакцинацию от коронавируса.

«Коварная, возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем. <...> Люди в большинстве своем понимают, что прививки сделать нужно. <...> Здесь ничего нельзя навязывать», — заявил 21 июля Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Президент при этом уверен, что необходимо наращивать темпы вакцинации от COVID-19. Путин призвал убеждать людей сделать прививку. «Только так мы можем поставить заслон эпидемии», — резюмировал глава государства.