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Путин: Коварная эпидемия возвращается, но навязывать вакцинацию нельзя

Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия COVID-19 доставляет немало проблем, но призвал не навязывать вакцинацию от коронавируса.

«Коварная, возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем. <...> Люди в большинстве своем понимают, что прививки сделать нужно. <...> Здесь ничего нельзя навязывать», — заявил 21 июля Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Президент при этом уверен, что необходимо наращивать темпы вакцинации от COVID-19. Путин призвал убеждать людей сделать прививку. «Только так мы можем поставить заслон эпидемии», — резюмировал глава государства.

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Комментарии (15)

Градус Фаренгейта
Ну да. Наверное, именно поэтому в некоторых организациях некоторым работникам отказывают в отпуске, другим, таким же некоторым, не выплачивается премия...Никого нельзя принуждать, всё добровольно. Я не против прививки. Но я не доверяю ни на грош нашему государству. Особенно когда в случае летального исхода от вакцинации компенсация составляет 30 тысяч.
dragvs
Почему до сих пор не зарегистрированы иностранные вакцины в России?
Павел Михайлов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев видать придерживается другого мнения, раз ввел обязательную вакцинацию для туристов с первого августа в течении 3х дней. Или штраф 30 000.
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