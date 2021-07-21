В Ленинградской области местная жительница обнаружила вблизи дома боевой снаряд. Чтобы солнечные лучи не спровоцировали химическую реакцию, она накрывает его мокрой простыней.
Как сообщила 21 июля «Фонтанке» автор находки Ольга, боеприпас нашли 16 июля на 6-м километре Гостилицкого шоссе. Во время ежегодной чистки пожарного водоема его захватил ковш экскаватора. На следующий день горожанка обратилась в МЧС, полицию и районную администрацию, но помощи не получила.
«Мне сказали, что приняли заявку. Все. Никто к нам не приезжал и не звонил после этого. В диспетчерской службе сказали, что в Ленобласти работают несколько отрядов саперов и все они сейчас заняты. Когда освободятся — неизвестно», — отметила Ольга.
О том, что снаряд именно боевой, женщине рассказал полицейский в WhatsApp. Такой вывод он сделал дистанционно, рассматривая присланные ею фотографии с места находки. Сама горожанка предположила, что это боеприпас времен ВОВ.
«Снаряд лежит уже шестой день, никто к нам не едет. Мы прочитали в интернете, что снаряд нужно накрывать большим полотнищем. В жаркие дни мы ткань окунаем в озеро, намачиваем, а потом кладем на снаряд», — добавила Ольга.
Ранее «Фонтанка» писала, что вблизи садоводства «Алгоритм» в Ленобласти нашли боевую гранату. Несмотря на обращения в полицию, саперы не забирали её в течение десяти дней. Местные жители проходили мимо снаряда с опаской, кое-кто соорудил временные ограждения. На следующие сутки после публикации СМИ об опасной находке гранату таки отвезли на утилизацию.