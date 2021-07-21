В Ленинградской области местная жительница обнаружила вблизи дома боевой снаряд. Чтобы солнечные лучи не спровоцировали химическую реакцию, она накрывает его мокрой простыней.



Как сообщила 21 июля «Фонтанке» автор находки Ольга, боеприпас нашли 16 июля на 6-м километре Гостилицкого шоссе. Во время ежегодной чистки пожарного водоема его захватил ковш экскаватора. На следующий день горожанка обратилась в МЧС, полицию и районную администрацию, но помощи не получила.



«Мне сказали, что приняли заявку. Все. Никто к нам не приезжал и не звонил после этого. В диспетчерской службе сказали, что в Ленобласти работают несколько отрядов саперов и все они сейчас заняты. Когда освободятся — неизвестно», — отметила Ольга.