автор фото читательница «Фонтанки» Наталия Поделиться Поделиться







«На проезжей лесной дороге в Выборгском районе Ленобласти 10 июля обнаружена (а лежит, по всей видимости, гораздо раньше) боевая граната времён ВОВ, — сообщили читатели «Фонтанки» во вторник, 20 июля. — Выворочена из земли, скорее всего, грейдером. В нескольких сантиметрах от гранаты проезжают машины, эпизодически ходят люди. В садоводстве отдыхают дети. Чеки на ней нет». В письме больше всего интриговало настоящее время изложения; корреспондент взглянул на календарь и решил поговорить с автором.





Как пояснила автор письма Наталия, вывод о том, что граната рядом с садоводством «Алгоритм» боевая, сделали вызванные на место полицейские. Они же пообещали передать заявку в ближайшую военную часть — тогда же, 10-го числа.



«Прошло 4 дня, граната продолжала лежать на дороге, ее регулярно огораживали соседи, ограждение с той же регулярностью исчезало, — сухим языком отчета рассказывает Наталия и справочно добавляет: — Радиус разлета осколков при взрыве гранаты — минимум 25 метров».



автор фото читательница «Фонтанки» Наталия автор фото читательница «Фонтанки» Наталия Поделиться Поделиться







По словам жительницы садоводства, 14 июля она позвонила в комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. Сотрудник ведомства, не прекращая разговор с ней, связался с военкоматом Выборга, где ему сообщили: заявка от полиции принята 11-го числа. Однако скорость реакции, как выяснилось, зависит от того, где сделана опасная находка — на территории населенного пункта или нет. «В течение 5 дней на нее откликнутся в Каменке, — передает услышанное Наталия. — Планировали [военные] вчера доехать, но в в/ч проходят учения, и поэтому может быть задержка».



«Граната лежит не в садоводстве, — подтверждают жители. — Там нечасто проезжают машины, но, тем не менее, — туристы, «Зеркальный» рядом, туристические зоны между озер. И это место прохождения к чернике. Хотя она сейчас и сухая стоит, все равно это опасно, пускай садоводство маленькое, и все в курсе».



Прошло 10 дней с момента вызова полиции. Садоводы несут караул. Граната 20 июля покоится на прежнем месте за самодельным ограждением, впечатления оно не производит. Со стороны может показаться, что кто-то не слишком умело и не в самом подходящем месте складывает костер.



автор фото читательница «Фонтанки» Наталия автор фото читательница «Фонтанки» Наталия Поделиться Поделиться







Жители связались с военной прокуратурой; там сказали, что готовы принять заявление, но чем запускать эту бюрократическую рулетку, лучше дозваниваться до военных и торопить их.

В Единой диспетчерской службе Выборгского района звонку корреспондента не удивились. «Заявка подана в военкомат, — охотно подтвердил специалист. — Военкомат передает в саперный батальон в Каменке, официальной бумагой после подтверждения полиции». На вопрос, когда ждать приезда саперов, ответили: «У нас нет понимания». Садоводы несут дозор. Граната продолжает лежать.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

