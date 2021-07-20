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«Граната продолжала лежать...» Садоводство в Ленобласти 10 дней ходит на цыпочках

Поход в лес для жителей садоводства в Выборгском районе превратился в спецоперацию. На лесной дороге неподвижно лежит граната, хотя в бюрократическом плане ее давно перекинули в нужные руки. Хорошо хоть черника не уродилась.

автор фото читательница «Фонтанки» Наталия
автор фото читательница «Фонтанки» Наталия
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«На проезжей лесной дороге в Выборгском районе Ленобласти 10 июля обнаружена (а лежит, по всей видимости, гораздо раньше) боевая граната времён ВОВ, — сообщили читатели «Фонтанки» во вторник, 20 июля. — Выворочена из земли, скорее всего, грейдером. В нескольких сантиметрах от гранаты проезжают машины, эпизодически ходят люди. В садоводстве отдыхают дети. Чеки на ней нет». В письме больше всего интриговало настоящее время изложения; корреспондент взглянул на календарь и решил поговорить с автором.


Как пояснила автор письма Наталия, вывод о том, что граната рядом с садоводством «Алгоритм» боевая, сделали вызванные на место полицейские. Они же пообещали передать заявку в ближайшую военную часть — тогда же, 10-го числа.

«Прошло 4 дня, граната продолжала лежать на дороге, ее регулярно огораживали соседи, ограждение с той же регулярностью исчезало, — сухим языком отчета рассказывает Наталия и справочно добавляет: — Радиус разлета осколков при взрыве гранаты — минимум 25 метров».

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По словам жительницы садоводства, 14 июля она позвонила в комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. Сотрудник ведомства, не прекращая разговор с ней, связался с военкоматом Выборга, где ему сообщили: заявка от полиции принята 11-го числа. Однако скорость реакции, как выяснилось, зависит от того, где сделана опасная находка — на территории населенного пункта или нет. «В течение 5 дней на нее откликнутся в Каменке, — передает услышанное Наталия. — Планировали [военные] вчера доехать, но в в/ч проходят учения, и поэтому может быть задержка».

«Граната лежит не в садоводстве, — подтверждают жители. — Там нечасто проезжают машины, но, тем не менее, — туристы, «Зеркальный» рядом, туристические зоны между озер. И это место прохождения к чернике. Хотя она сейчас и сухая стоит, все равно это опасно, пускай садоводство маленькое, и все в курсе».

Прошло 10 дней с момента вызова полиции. Садоводы несут караул. Граната 20 июля покоится на прежнем месте за самодельным ограждением, впечатления оно не производит. Со стороны может показаться, что кто-то не слишком умело и не в самом подходящем месте складывает костер.

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Жители связались с военной прокуратурой; там сказали, что готовы принять заявление, но чем запускать эту бюрократическую рулетку, лучше дозваниваться до военных и торопить их.

В Единой диспетчерской службе Выборгского района звонку корреспондента не удивились. «Заявка подана в военкомат, — охотно подтвердил специалист. — Военкомат передает в саперный батальон в Каменке, официальной бумагой после подтверждения полиции». На вопрос, когда ждать приезда саперов, ответили: «У нас нет понимания». Садоводы несут дозор. Граната продолжает лежать.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

автор фото читательница «Фонтанки» Наталия
автор фото читательница «Фонтанки» Наталия
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

AlBerkut
Да граната это фигня...
Знакомая нашла на дачном участке снаряд... Переругавшись со всеми по телефону, не придумала ничего лучше, чем погрузить в багажник и привезти в ментовку... Снаряд, стреляный, то есть со взведённым взрывателем... И со скандалом швырнуть на стол дежурному😎
Там больше 10 кило веса было...
Отдел весь, в полном составе, эвакуировался примерно за 0,01 секунды, говорят даже кто из окон, не открывая решётки, и со всех этажей 😎😂😂😂😂
Antivse
То, что черника не уродилась из-за жары и засухи, это плохо...
Я ргд-33 у себя на участке откапал, среди прочего, в полном комплекте была, теперь не в полном, интересно же как деды воевали))
Antuan Rokanten
Не так-то просто уничтожить гранату. Надо сначала подписать тысячу бумажек.
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