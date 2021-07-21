Как сообщили 21 июля местные обитатели, военные приехали накануне, во время грозы, вскоре после выхода статьи «Фонтанки» о статичных приключениях гранаты. Вечером 20 июля снаряд всё же забрали на утилизацию.
Напомним, гранату обнаружили 10 июля. Предположительно, её поднял на поверхность грейдер. После этого опасная находка так и оставалась на лесной дороге в течение 10 дней, а местные, как могли, огораживали импровизированное минное поле.
10-дневное бдение у гранаты окончено. От садоводства в Выборгском районе Ленобласти увезли опасный снаряд
Гранату, найденную у садоводства «Алгоритм» в Ленобласти, забрали на утилизацию
Сапёры забрали гранату, которая 10 дней отбивала желание ходить за черникой у жителей садоводства «Алгоритм» в Выборгском районе Ленинградской области.
Как сообщили 21 июля местные обитатели, военные приехали накануне, во время грозы, вскоре после выхода статьи «Фонтанки» о статичных приключениях гранаты. Вечером 20 июля снаряд всё же забрали на утилизацию.