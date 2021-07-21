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«АвтоВАЗ» пообещал привившимся от COVID-19 скидки на запчасти и техобслуживание

«АвтоВАЗ» объявил акцию для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Привившимся обещают скидки на ТО у официальных дилеров и фирменные запчасти и аксессуары.

Как сообщает 21 июля пресс-служба автопроизводителя, владельцы автомобилей «Лада», предъявившие сертификат о вакцинации от COVID-19 или его QR-код, смогут получить 10-процентную скидку на техобслуживание в дилерских центрах LADA. А в розничных магазинах LADA Dеталь привившимся дадут 5-процентную скидку на оригинальные запчасти и аксессуары LADA и бренда LECAR.

Акция будет действовать с 21 июля по 15 сентября 2021 года.

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Комментарии (9)

hedgehog_
может это акция для сотрудников, которым выдавали зарплату жигулями?
Лизбет
Вспомнился анекдот: Звонок в дверь, дама бальзаковского возраста, интеллигентного вила открывает, на пороге пьяный задрипанный мужичонка. Спрашивает , мадам, это выдавали объявление, что ищете мужа непьющего, интеллигентного, с высшим образованием, без материальных проблем. Она- Да. Так вот курица, я пришел сказать-ик, чтобы на меня ты не рассчитывала-ик.
Лизбет
Мне от АвтоВазы ни чего не надо.
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