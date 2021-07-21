«АвтоВАЗ» пообещал привившимся от COVID-19 скидки на запчасти и техобслуживание

«АвтоВАЗ» объявил акцию для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Привившимся обещают скидки на ТО у официальных дилеров и фирменные запчасти и аксессуары.



Как сообщает 21 июля пресс-служба автопроизводителя, владельцы автомобилей «Лада», предъявившие сертификат о вакцинации от COVID-19 или его QR-код, смогут получить 10-процентную скидку на техобслуживание в дилерских центрах LADA. А в розничных магазинах LADA Dеталь привившимся дадут 5-процентную скидку на оригинальные запчасти и аксессуары LADA и бренда LECAR.