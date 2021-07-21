FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
74.49р87.77р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
5
Печать

По делу главы ГИБДД с золотым унитазом задержан его заместитель

Замначальника УГИБДД Ставрополья Александр Ткаченко задержан в Москве в рамках дела о коррупции. Об этом 21 июля в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Сейчас заместителя Сафонова везут в Ессентуки, в распоряжение СК СКФО, где будет решаться вопрос о его аресте», — уточнил Хинштейн.

Напомним, главу ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали накануне по подозрению в коррупции. После этого министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил начальника регионального главка Сергея Щеткина.

В Следственном комитете 20 июля сообщили, что в ходе спецоперации были задержаны начальник УГИБДД по Ставрополью Алексей Сафонов, бывший начальник отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД региона Виталий Мельчиков и четверо гражданских. Сафонова и его предполагаемых подельников подозревают в получении взятки в 19 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело и показал «скромный» дворец главы ставропольского ГИБДД, в котором позолочен даже унитаз.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

baddancer
А почему это ФБК не разоблачили ставропольских гаишников? Вроде простая и вкусная тема, целая мафия во власти, как же это они упустили?
viking
а министра снять не хотят?? рыба гниет с головы
jump
Задержан прямо на унитазе?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний