По делу главы ГИБДД с золотым унитазом задержан его заместитель

Замначальника УГИБДД Ставрополья Александр Ткаченко задержан в Москве в рамках дела о коррупции. Об этом 21 июля в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.



«Сейчас заместителя Сафонова везут в Ессентуки, в распоряжение СК СКФО, где будет решаться вопрос о его аресте», — уточнил Хинштейн.



Напомним, главу ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали накануне по подозрению в коррупции. После этого министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил начальника регионального главка Сергея Щеткина.

