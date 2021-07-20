Колокольцев уволил начальника ставропольского главка после задержания главного гаишника региона. У него нашли золотой унитаз

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев освободил начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю Сергея Щеткина от занимаемой должности. Это произошло после задержания высокопоставленных сотрудников УГИБДД региона по подозрению в коррупции.



Об увольнении генерал-майора полиции Щеткина сообщается 20 июля на сайте МВД России. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, решение об освобождении начальника ставропольского главка от занимаемой должности было принято по результатам спецоперации, проведенной в Ставропольском крае сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и Управления «М» ФСБ России.