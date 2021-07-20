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Колокольцев уволил начальника ставропольского главка после задержания главного гаишника региона. У него нашли золотой унитаз

Глава МВД РФ уволил начальника главка по Ставрополью после задержания главного гаишника региона

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев освободил начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю Сергея Щеткина от занимаемой должности. Это произошло после задержания высокопоставленных сотрудников УГИБДД региона по подозрению в коррупции.

Об увольнении генерал-майора полиции Щеткина сообщается 20 июля на сайте МВД России. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, решение об освобождении начальника ставропольского главка от занимаемой должности было принято по результатам спецоперации, проведенной в Ставропольском крае сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и Управления «М» ФСБ России.

В ходе спецоперации были задержаны начальник УГИБДД по Ставрополью Алексей Сафонов, бывший начальник отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД региона Виталий Мельчиков и четверо гражданских. Сафонова и его предполагаемых подельников подозревают в получении взятки в 19 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело и показал «скромный» дворец главы ставропольского ГИБДД, в котором позолочен даже унитаз.

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Комментарии (18)

goodbody
Полный абзац, что в голове у начальников - золотые унитазы, щвейцарские часы. Вспоминается советский анекдот о политзаключенном водопроводчике и замене всейсистемы ).
Сталин какому то маршалу брякнул после войны ,,широко живешь - нехорошо живешь"
261860121
Сколько в РФ регионов, столько и золотых унитазов. Эту цифру нужно умножить на число начальников и отделов всех ведомств регионального уровня- им по штату положено.
Игорь Титов
критерий для увольнения-золотой унитаз!!!
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