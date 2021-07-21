СКР прокомментировал информацию о невменяемости Галявиева, убившего 9 человек в казанской школе

Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении 19-летнего Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской гимназии № 175 , ещё не завершена. Об этом со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ 21 июля сообщает РИА Новости.



«Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в рамках расследования данного уголовного дела ещё не завершена», — заявили в СК РФ, уточнив, что у следствия ещё нет медицинских заключений.



Напомним, ранее официальный орган Общественных наблюдательных комиссий — «Газета ОНК» сообщила, что Центр Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления.

