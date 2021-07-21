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СКР прокомментировал информацию о невменяемости Галявиева, убившего 9 человек в казанской школе

Следственный комитет пока не получил медицинских заключений по «казанскому стрелку» Галявиеву

Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении 19-летнего Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской гимназии № 175, ещё не завершена. Об этом со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ 21 июля сообщает РИА Новости.

«Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в рамках расследования данного уголовного дела ещё не завершена», — заявили в СК РФ, уточнив, что у следствия ещё нет медицинских заключений.

Напомним, ранее официальный орган Общественных наблюдательных комиссий — «Газета ОНК» сообщила, что Центр Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления.

11 мая всю Россию потрясла новость о стрельбе в стенах школы в Казани. Утром первого учебного дня после майских каникул её выпускник — 19-летний Ильназ Галявиев зашел в здание 175-й гимназии и хладнокровно расстрелял учеников и учителей. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. Стрелок был задержан. На допросах он называл себя «богом» и заявлял, что «всех ненавидел».

Подробности ЧП в казанской школе читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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