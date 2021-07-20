Госкорпорация «Ростех» на выставке МАКС-2021 20 июля впервые представила широкой публике прототип легкого тактического самолета 5-го поколения Checkmate (в переводе с английского — «Шах и мат»).



Первым сегодня самолет осмотрел Владимир Путин, только затем прошла презентация. Разработали Checkmate в компании «Сухой». Его максимальная боевая нагрузка составляет 7400 кг, дальность полета без подвесных топливных баков — 2900 км.



«В минимальной комплектации радар с активной фазированной решеткой позволяет одновременно атаковать до шести целей, даже в условиях сильных электронных помех <..> Самолет может применять полный спектр вооружения и эффективно бороться любыми воздушными, наземными морскими целями и наиболее совершенными системами ПВО», — говорится в презентации «Ростеха».