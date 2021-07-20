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Разработчики показали новый российский истребитель «Шах и мат» не только Путину

Госкорпорация «Ростех» на выставке МАКС-2021 20 июля впервые представила широкой публике прототип легкого тактического самолета 5-го поколения Checkmate (в переводе с английского — «Шах и мат»).

Первым сегодня самолет осмотрел Владимир Путин, только затем прошла презентация. Разработали Checkmate в компании «Сухой». Его максимальная боевая нагрузка составляет 7400 кг, дальность полета без подвесных топливных баков — 2900 км.

«В минимальной комплектации радар с активной фазированной решеткой позволяет одновременно атаковать до шести целей, даже в условиях сильных электронных помех <..> Самолет может применять полный спектр вооружения и эффективно бороться любыми воздушными, наземными морскими целями и наиболее совершенными системами ПВО», — говорится в презентации «Ростеха».

В малозаметной конфигурации самолет сможет нести до пяти ракет воздух-воздух или других авиационных средств поражения. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что стоить Checkmate будет 25–30 млн долларов. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заверил, что истребитель пятого поколения будет готов максимум в течение четырех лет.

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Комментарии (31)

Nothing
Главное, чтоб ветром не сдуло. Как кораблики на речке
Skazochny
Союзмультфильм
Cвифт
..... презентация конечно хорошая, наобещано с три короба, параметры заявлены такие, что американцы уже должны грызть ногти за углом и истерично рыдать, клеймя свой Ф-35 как недоноска, только ..... вид кабины пилота, попавший в объектив частично при осмотре Путиным, навёл тут-же на мысль, что вся бутафория сканибалена на каком-то авиакладбище.
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