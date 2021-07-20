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Путину показали новый истребитель Checkmate

Новый легкий истребитель под названием Checkmate компании «Сухой» был представлен 20 июля президенту РФ Владимиру Путину на Международном авиационно-космическом салоне, который проходит в городе Жуковский Московской области.

«ЛТС — легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. Истребитель обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками», — рассказали в Ростехе.

Как отметили во время презентации новинки, искусственный интеллект суперкомпьютера разгрузит лётчика от рутинных операций. Первые поставки Checkmate планируются через пять с половиной лет.

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Комментарии (22)

dragvs
Попробуйте себе представить в насколько плохом состоянии находится оборонка России. Они закредитованы просто на триллионы рублей. Предприятия каждый месяц с протянутой рукой ходят в банки за кредитами чтобы выдать очередные зарплаты сотрудникам. Налогоплательщики почему-то за оборону должны отстегивать доп. деньги в карманы коммерсантов. При любом серьезном кризисе все это просто попадает, а коммерсанты свалят за бугор.
266170323
И мороженку дали
dragvs
Очередной аналоговнет?
Су-57, произведено серийных экземпляров: 1
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