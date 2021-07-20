Новый легкий истребитель под названием Checkmate компании «Сухой» был представлен 20 июля президенту РФ Владимиру Путину на Международном авиационно-космическом салоне, который проходит в городе Жуковский Московской области.
«ЛТС — легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. Истребитель обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками», — рассказали в Ростехе.
Как отметили во время презентации новинки, искусственный интеллект суперкомпьютера разгрузит лётчика от рутинных операций. Первые поставки Checkmate планируются через пять с половиной лет.