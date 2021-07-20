Сборная России сразится с Кипром в отборе на чемпионат мира в Петербурге

Стало известно, где сборная России по футболу примет соперников в двух ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года. Со Словакией россияне сразятся в Казани 8 октября, а с Кипром — в Санкт-Петербурге 11 ноября.



Сборная России после трех матчей набрала шесть очков и занимает второе место в группе. В рамках отборочного турнира ближайшие матчи россияне проведут в сентябре — с командами Хорватии (1 сентября, Москва, стадион «Лужники»), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Волгоград).