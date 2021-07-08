«Идеи с чемпионата мира стали карикатурами себя прежних». За что уволили Черчесова

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Поделиться Поделиться







Не сказать, что увольнение Станислава Черчесова стало неожиданностью, но еще недавно РФС неуверенно выражал ему доверие и строил планы на будущее. Судя по всему, ситуацию изменили две пресс-конференции, на одной из которых выступил сам Черчесов, а на второй — президент России.

Российский футбольный союз официально сообщил об увольнении Черчесова в четверг, 8 июля.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — заявил президент РФС Александр Дюков.



Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что решение было принято с учетом позиции правительства и назвал его «абсолютно оправданным и логичным».

Сам Черчесов прокомментировал свою отставку «Московскому комсомольцу» так:

«Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни. Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу», — сказал Черчесов.

Также он пожелал новым тренерам решить задачу по выходу на ЧМ-2022. Известный журналист, автор Sports.ru Вадим Лукомский заявил «Фонтанке», что в футбольном плане отставка Черчесова полностью оправдана.

— Стиль, в котором играет Черчесов — издевательство над болельщиками, — говорит Лукомский. — Он очень прагматичный и прямолинейный. Наслаждаться футболом очень трудно. Отчасти это можно оправдать игроками, но по мере его пребывания в команде все становилось лишь радикальнее.



Не до конца понятен остался вопрос с неустойкой. Контракт Черчесова действовал до декабря 2022 года. За досрочное расторжение соглашения положена компенсация. Одни источники утверждают, что Черчесов отказался от нее, другие, что РФС все-таки выплатит специалисту 300 млн рублей. В любом случае, с учетом зарплаты в размере 2,5 млн евро вряд ли Черчесов остался внакладе по итогам работы в сборной.

Как все начиналось

Черчесов возглавил сборную в августе 2016 года. Он должен был стать очередным кризис-менеджером в национальной команде. В 2014-м сборная с Фабио Капелло вернулась на чемпионат мира по футболу в Бразилии после 12-летнего отсутствия, но не преодолела групповую стадию. В 2015 году с Леонидом Слуцким в тяжелейшей борьбе прошла на чемпионат Европы 2016 года, но и там осталась без плей-офф. Сам Слуцкий как-то рассказывал, что после того турнира к нему в номер пришли несколько игроков и они вместе произнесли фразу: «Мы говно». Наследство досталось Черчесову и правда непростое.

— Черчесов находился в поисках в первые два года перед ЧМ, — подчеркнул Лукомский. — Команда играла только товарищеские матчи. Он заигрывал со схемой в три центральных защитника, а команда играла просто отвратительно и безлико. Перелом случился на последнем перед чемпионатом мира сборе. Вернулся Сергей Игнашевич. Черчесов перевел команду на четверку защитников в схеме 4–2–3–1. Этот вариант давал интересные возможности в прессинге. Россия строила игру вторым номером, но стала узнаваемой командой с сильными сторонами. По ходу турнира место в старте выгрыз находившийся в волшебной форме Артем Дзюба — и это дало атакующий вариант (примитивный, но эффективный).



Черчесову повезло на старте — из-за домашнего чемпионата мира не пришлось проходить отборочный раунд. Но судя по результатам контрольных матчей, ситуация не сильно изменилась. Сборная опустилась на рекордно низкое для себя 53-е место в рейтинге ФИФА и продолжила падение. На Кубке конфедераций национальная команда стартовала с победы над Новой Зеландией (2:0), но затем проиграла Португалии и Мексике и завершила выступление на турнире. К чемпионату мира российские футболисты доковыляли на 70-м месте в рейтинге, став худшей командой турнира. А дальше случилось, наверное, чудо.

Юрий Дудь писал в 2018 году в своем блоге на Sports.ru, ссылаясь на источники внутри национальной команды, что футболисты перед ЧМ-2018 сильно недовольны Черчесовым, а именно его тактическими решениями и человеческими качествами.

«По сути, сборная России сейчас представляет такую грустную конструкцию: тренер, который понимает, что дорабатывает последний месяц на работе мечты и наслаждается моментом, плюс игроки, которые недовольны этим тренером, но ничего не могут с этим сделать, потому что домашний чемпионат мира важнее любых ощущений. Но даже такую конструкцию можно подклеить — ненадолго, на пару недель, то есть ровно на выступление сборной России на чемпионате мира», — писал Дудь.



Ненадолго подклеить удалось. Сборная России подарила болельщикам настоящий праздник, дойдя до четвертьфинала. Но провал уже на следующем крупном турнире — Евро-2020 — убедил многих, что мундиаль был лишь единичной вспышкой.

— Не думаю, что успех на ЧМ был полной случайностью, — сразу опроверг это мнение Лукомский. — Команда была качественной и сильные стороны не были липовыми. В то же время конкретная стадия — четвертьфинал — отчасти случайность. Все могло оборваться раньше, но при достойной игре. Например, с Испанией Игорь Акинфеев сделал 10 сейвов, а потом еще потащил в серии пенальти. Стадия могла быть другой — и полуфинал (при лучшем исходе серии с Хорватией), и 1/8 (без везения против Испании). Но игру при любом исходе я бы назвал достойной.

По мнению Лукомского, перенести на Евро-2020 все это не удалось. Команда стала более радикальной и слишком зависимой от Дзюбы.

— Игра через Дзюбу — слишком предсказуема и примитивна, — считает автор Sports.ru. — Его наличие в атаке вынуждает отказываться от прессинга и садиться слишком глубоко. При этом индивидуально к Артему мало вопросов. Просто наличие форварда такого типажа сковывает команду. В общем, Россия делала те же вещи — только хуже. Это умножилось на индивидуальные ошибки (прямо косяки, которые не от тренера исходят). Слишком часто приходилось быть в позиции догоняющей команды, а этого Россия совсем не умеет. Оборона при ничейном счете была в порядке даже на Евро, а все остальные стадии сильно проседали. У меня есть ощущение тупиковости этого пути. Идеи с ЧМ-2018 стали карикатурами себя прежних, а новых Черчесов и близко не предлагал.



И тем не менее после Евро-2020 технический комитет РФС одновременно поставил тренеру «неуд» и «выразил доверие». Исходя из этого, можно было сделать вывод, что тренер все-таки продолжит работать. Ситуацию изменил сам Черчесов и Путин.

Что пошло не так

Во время традиционной пресс-конференции президента спросили о неудачах российских спортсменов на ЧМ по хоккею и на Евро-2020.

«Просто нужно подумать о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу сборных, и, видимо, вместе с ними подумать, что нужно изменить сейчас, имея в виду и кадровую составляющую, причём и в футболе, и в хоккее», — заявил Путин, и нужные люди услышали в его словах сигнал.

В тот же день прошла пресс-конференция с участием Черчесова, где он бросался странными заявлениями, называл себя полевым командиром. Кажется, это стало последней каплей.

«До своих высказываний он был Тренер ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации. Теперь же он в первую очередь токсичный сотрудник, которого придется защищать», — писал в своем телеграм-канале комментатор Василий Уткин.



Похожую точку зрения в разговоре с «Фонтанкой» высказал другой комментатор — Константин Генич.

— Конечно, чемпионат мира стал для Черчесова индульгенцией, — говорит комментатор Константин Генич. — Черчесов получил орден из рук президента и, казалось, что он под защитой. Он стал продвигать на пресс-конференциях военную риторику, что он такой госслужащий. Мне кажется, это сыграло с ним злую шутку. Он рассчитывал, видимо, на всеобщую поддержку даже не болельщиков, а своего аппарата, где он работает, но, видимо, и аппарат немного разуверился в Черчесове.

После этого уже посыпались инсайды об отставке и потенциальных кандидатах. Назывались главный тренер «Зенита» Сергей Семак, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, но все трое, как писали, отказались. В итоге сейчас обсуждают трех иностранцев — экс-главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва, экс-главного тренера «Зенита» и «Марселя» Андре Виллаша-Боаша и наставника сборной Швейцарии Владимира Петковича.

— Идеального кандидата на замену Черчесову я сейчас не вижу, — говорит Генич. — Думаю, его не видит даже РФС. Слуцкий уже обжегся и его отказ можно понять. Семак и Карпин еще не готовы. И мы приходим к тому, что кандидатов внутри России немного. Поэтому приходится смотреть на европейский рынок. Кто это будет и из какой школы, предугадать сложно. Мне нравится вариант с Петковичем. Он говорит на девяти языках, включая русский, он близок нам по менталитету и добивается регулярных результатов со сборной Швейцарии. По всем остальным кандидатурам сказать особо нечего. Йоахиму Лёву надо отдохнуть после 15 лет работы в сборной Германии. Виллаш-Боаш — человек, который очень любит деньги. Да и после его работы в «Зените» не могу сказать, что он подходит для сборной России. Еще я слышал про вариант с тренером молодежной сборной Германии Штефаном Кунцем. Это может быть интересно.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»