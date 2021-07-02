Черчесов ответил на вопрос о своей отставке с поста главного тренера сборной России

«Меня никто сюда ( в сборную. — Прим. ред. ) не приглашал. В моем понимании, может, я старой школы, это назначение, которое не обсуждается. Это подсказ или приказ к исполнению. Я не думал, что буду тренировать сборную, мечтал или нацеливался. Нужно было дать добро, что я готов. Каждый солдат своей страны. Мне дали задание, я его выполняю. Уже пять лет.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов провел пресс-конференцию в прямом эфире телеканал «Матч ТВ», во время которой подвел итоги Евро-2020 для отечественной команды. В частности, он ответил на вопрос, уйдет ли он в отставку после неудачного выступления на чемпионате Европы.

По поводу отставки или громких фраз... Никогда не думал, что буду так спокойно к этому относиться. Возможно, кто-то считает, что я импульсивный, это может быть. Но импульсивных решений я не должен принимать. Я роль выполняю, которую надо выполнять правильно. В отставку подавать или нет — мы спокойно, по-деловому, решим. На этом пока остановимся. Детального разговора с руководством не было.



Можно сказать «спасибо, до свидания», но нужно знать, кто дальше будет это делать. Мы не в песочнице играем, а представляем страну, давайте немножко успокоимся. На сегодняшний день у меня мысли, как первого числа обыграть Хорватию», — сказал Черчесов.



Напомним, сборная России заняла на групповом этапе Евро-2020 последнее, четвертое, место. Российская команда проиграла Бельгии 0:3 и Дании 1:4 и победила Финляндию со счетом 1:0.



Черчесов работает со сборной России с 2016 года. Под его руководством сборная на домашнем чемпионате мира в 2018 году дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии в серии послематчевых пенальти. Его зарплата составляет 2,5 млн евро.

