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Черчесов ответил на вопрос о своей отставке с поста главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов провел пресс-конференцию в прямом эфире телеканал «Матч ТВ», во время которой подвел итоги Евро-2020 для отечественной команды. В частности, он ответил на вопрос, уйдет ли он в отставку после неудачного выступления на чемпионате Европы.

«Меня никто сюда (в сборную. — Прим. ред.) не приглашал. В моем понимании, может, я старой школы, это назначение, которое не обсуждается. Это подсказ или приказ к исполнению. Я не думал, что буду тренировать сборную, мечтал или нацеливался. Нужно было дать добро, что я готов. Каждый солдат своей страны. Мне дали задание, я его выполняю. Уже пять лет.

По поводу отставки или громких фраз... Никогда не думал, что буду так спокойно к этому относиться. Возможно, кто-то считает, что я импульсивный, это может быть. Но импульсивных решений я не должен принимать. Я роль выполняю, которую надо выполнять правильно. В отставку подавать или нет — мы спокойно, по-деловому, решим. На этом пока остановимся. Детального разговора с руководством не было.

Можно сказать «спасибо, до свидания», но нужно знать, кто дальше будет это делать. Мы не в песочнице играем, а представляем страну, давайте немножко успокоимся. На сегодняшний день у меня мысли, как первого числа обыграть Хорватию», — сказал Черчесов.

Напомним, сборная России заняла на групповом этапе Евро-2020 последнее, четвертое, место. Российская команда проиграла Бельгии 0:3 и Дании 1:4 и победила Финляндию со счетом 1:0.

Черчесов работает со сборной России с 2016 года. Под его руководством сборная на домашнем чемпионате мира в 2018 году дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии в серии послематчевых пенальти. Его зарплата составляет 2,5 млн евро.

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Комментарии (7)

Свободу Лёхе!
пожалуй, я не могу это комментировать, Господи - в Твоём теперь распоряжении, всем- Удачи! ) Не болейте, плиз...
Dimitry Antonov
Очередной солдат своей страны. С несолдатским доходом, зарплатой это я назвать не могу, потому, что заработную плату нужно отрабатывать.
И, вообще, обмельчали люди. Честный и порядочный человек, после такого провала, сам бы заявление об отставке написал, а не прикрывался бы решениями сверху. И недальновиден он, не прислушался к очередному косвенному намёку Путина о возможной необходимости кадровой перестановки в футболе.
А отговорка о том, что он не просился на эту должность, а его назначили - вообще на детском уровне сознания.
zelf
Он как Горбачев - воду льёт, а смысла нет.
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