Черчесов: Чувствую себя полевым командиром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил свою работу с войной. Об этом он рассказал 2 июля в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».



«Я не считаю себя чиновником. Я занимаю государственную должность. Представляю государство, страну. Кстати, я не разделяю государство и страну. Некоторые, с кем общаюсь, разделяют. Я не разделяю. Запомните. Когда слушаешь экспертов, у меня всё время возникает ощущение, что есть штабные офицеры, а есть полевые командиры. Я себя чувствую полевым командиром. Как говорят в Осетии — кто-то был на войне, кто-то про войну рассказывает, всё-таки штабной офицер меньше знает, чем полевой командир», — подчеркнул Черчесов.