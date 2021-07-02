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Черчесов: Чувствую себя полевым командиром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил свою работу с войной. Об этом он рассказал 2 июля в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

«Я не считаю себя чиновником. Я занимаю государственную должность. Представляю государство, страну. Кстати, я не разделяю государство и страну. Некоторые, с кем общаюсь, разделяют. Я не разделяю. Запомните. Когда слушаешь экспертов, у меня всё время возникает ощущение, что есть штабные офицеры, а есть полевые командиры. Я себя чувствую полевым командиром. Как говорят в Осетии — кто-то был на войне, кто-то про войну рассказывает, всё-таки штабной офицер меньше знает, чем полевой командир», — подчеркнул Черчесов.

Ранее Черчесов заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы. Под его руководством команда заняла четверое место в группе из четырёх команд, куда также входили Бельгия, Дания и Финляндия. Россияне проиграли Бельгии и Дании (0:3 и 1:4 соответственно) и победили Финляндию.

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Комментарии (11)

Александр Новичков
Ну, с такой зарплатой не так просто уйти в отставку.
alexadmin
> Чувствую себя полевым командиром

То ли подорвут, то ли героя дадут?
efela
Господин Черчесов так и не понял, что на этой должности надо чувствовать себя футбольным тренером, а не полевым командиром?
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