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Пятиклассница угодила под машину, перебегая Приморское шоссе в Петербурге на красный свет

Школьница из Ставрополья серьезно пострадала в ДТП в Курортном районе Петербурга днем 19 июля. Полиция проводит проверку.

Как сообщает 20 июля пресс-служба УМВД по Петербургу и Ленобласти, в 13:10 у дома 348 по Приморскому шоссе 54-летняя петербурженка на своем Subaru Forester сбила 11-летнюю девочку. Пятиклассница перебегала дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на красный свет.

В результате ДТП потерпевшую, юную жительницу Ставропольского края, госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным ГИБДД и Смольного, в 2021 году в Петербурге на 46 % выросло количество ДТП с детьми. С начала года их произошло уже больше 241.

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