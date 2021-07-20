Пятиклассница угодила под машину, перебегая Приморское шоссе в Петербурге на красный свет

Школьница из Ставрополья серьезно пострадала в ДТП в Курортном районе Петербурга днем 19 июля. Полиция проводит проверку.
Как сообщает 20 июля пресс-служба УМВД по Петербургу и Ленобласти, в 13:10 у дома 348 по Приморскому шоссе 54-летняя петербурженка на своем Subaru Forester сбила 11-летнюю девочку. Пятиклассница перебегала дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на красный свет.
В результате ДТП потерпевшую, юную жительницу Ставропольского края, госпитализировали в тяжелом состоянии.
По данным ГИБДД и Смольного, в 2021 году в Петербурге на