Беглов о кураторстве Голиковой в СЗФО: Татьяна Алексеевна окажет большую помощь

«Прежде всего это реализация национальных целей, рост инвестиционной привлекательности, поддержка малого и среднего бизнеса и целый ряд других вопросов. У нас появятся новые форматы работы. Не сомневаюсь, что Татьяна Алексеевна Голикова окажет большую помощь Петербургу и всему Северо-Западному региону», — приводит слова Беглова ТАСС 19 июля.

По его словам, это расширит круг вопросов, которые будут решаться совместно.

Особенно губернатор выделил вклад вице-премьера в борьбу с пандемией в Петербурге, включая перепрофилирование больниц под ковид и выпуск лекарств и вакцин от COVID-19. Голикова, признался глава города, «лично много сделала для решения этих вопросов».

Ранее днём премьер-министр России Михаил Мишустин всем федеральным округам назначил кураторов. К СЗФО приписали «социального» вице-премьера Голикову. В Кремле пояснили, что кураторы будут следить за экономикой и реализацией планов экономического развития.