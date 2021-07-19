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Беглов о кураторстве Голиковой в СЗФО: Татьяна Алексеевна окажет большую помощь

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов положительно оценил назначение вице-премьера Татьяны Голиковой в качестве куратора Северо-Западного федерального округа.

По его словам, это расширит круг вопросов, которые будут решаться совместно.

«Прежде всего это реализация национальных целей, рост инвестиционной привлекательности, поддержка малого и среднего бизнеса и целый ряд других вопросов. У нас появятся новые форматы работы. Не сомневаюсь, что Татьяна Алексеевна Голикова окажет большую помощь Петербургу и всему Северо-Западному региону», — приводит слова Беглова ТАСС 19 июля.

Особенно губернатор выделил вклад вице-премьера в борьбу с пандемией в Петербурге, включая перепрофилирование больниц под ковид и выпуск лекарств и вакцин от COVID-19. Голикова, признался глава города, «лично много сделала для решения этих вопросов».

Ранее днём премьер-министр России Михаил Мишустин всем федеральным округам назначил кураторов. К СЗФО приписали «социального» вице-премьера Голикову. В Кремле пояснили, что кураторы будут следить за экономикой и реализацией планов экономического развития.

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Комментарии (11)

Павел Михайлов
Нам и от одного понаехавшего Бегло тошно
261182581
Лизнул, так лизнул- орден в студию 1-й степени за заслуги перед Отечеством!
А13579
Дальнейшего процветания и обогащения ей и её родственникам!
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