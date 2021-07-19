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ФАС проверила цены на ПЦР-тесты в России и не нашла нарушений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализировала стоимость ПЦР-тестов на коронавирус в частных российских компаниях и лабораториях и не нашла нарушений. Об этом она уведомит правительство.

«Ведомство запросило и проанализировало данные о стоимости ПЦР-тестов на COVID-19. Нарушений ценообразования среди частных медорганизаций не выявлено. Соответствующий доклад направлен в правительство РФ», — цитирует ФАС 19 июля РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что Роспотребнадзор сделал необязательной для россиян двукратную сдачу ПЦР-теста по возвращении из-за границы, отменил обязанность сдавать тесты для вакцинированных и переболевших. По оценке антимонопольщиков, это как минимум вдвое уменьшит затраты граждан на тестирование.

После сообщений об очередях и нехватке реагентов в сетях частных лабораторий премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС и Роспотребнадзору проследить за стоимостью и сроками проведения ПЦР-тестирования на коронавирус. На следующий день ФАС запросила данные в частных медорганизациях и начала проверку. О результатах работы нужно было доложить правительству до 19 июля.

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