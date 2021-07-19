ФАС проверила цены на ПЦР-тесты в России и не нашла нарушений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализировала стоимость ПЦР-тестов на коронавирус в частных российских компаниях и лабораториях и не нашла нарушений. Об этом она уведомит правительство.



«Ведомство запросило и проанализировало данные о стоимости ПЦР-тестов на COVID-19. Нарушений ценообразования среди частных медорганизаций не выявлено. Соответствующий доклад направлен в правительство РФ», — цитирует ФАС 19 июля РИА Новости.



В ведомстве напомнили, что Роспотребнадзор сделал необязательной для россиян двукратную сдачу ПЦР-теста по возвращении из-за границы, отменил обязанность сдавать тесты для вакцинированных и переболевших. По оценке антимонопольщиков, это как минимум вдвое уменьшит затраты граждан на тестирование.

