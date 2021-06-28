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ФАС начала проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты после сообщений СМИ об очередях в пунктах сдачи анализов

ФАС заинтересовалась сообщениями об увеличение цен на ПЦР-тесты

Федеральная антимонопольная служба запросила в медорганизациях документы, обосновывающие цены на анализы на антитела к COVID-19 и ПЦР-тесты. Так ведомство отреагировало на многочисленные сообщения об очередях в «Хеликсе» и нехватке реагентов в «Инвитро».

«В связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19 ФАС России ранее направила запросы в медорганизации. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», — цитирует 28 июня пресс-службу ФАС «Интерфакс».

«Фонтанка» писала, что 24 июня сразу в нескольких петербургских лабораториях выросли цены на тесты на проверку иммунитета к коронавирусной инфекции.

Затем компания «Инвитро» заявила о приостановке тестирования на количественные антитела из-за дефицита реагентов. У их конкурентов сразу же выросли очереди из желающих сдать тесты и проверить уровень антител к ковиду.

25 июня на ситуацию отреагировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он пообещал поручить ФАС и Роспотребнадзору проследить за стоимостью и сроками проведения ПЦР-тестирования на коронавирус.

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Комментарии (3)

Маэстро
Готов поспорить, что результат проверки цены не снизит.
SNOW
А ФАС случайно не хочет обеспечить лаборатории дешевыми, а то и бесплатными реактивами?
ash364
Бгг.
Ценник растет от того, что кто-то делает бизнес.
Можно просто справку купить, но дешевле.
В Хеликс по утрам аж очереди на полдвора.
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