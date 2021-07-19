Бывшему липецкому сенатору и губернатору Олегу Королёву на год запретили садиться за руль после ДТП

Бывший член Совфеда от Липецкой области Олег Королёв на год лишён права управления транспортным средством. Об этом 19 июля сообщили в областном суде корреспонденту РИА Новости.
Суды Липецка получили четыре материала на Королева. Три из них — по части 2 статьи 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП). Санкция данной статьи предусматривает лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Еще один материал — по части 1 статьи 12.27 КоАП (невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения, в связи с ДТП, участником которого он является), санкция данной статьи предусматривает штраф до 1 тысячи рублей.
«Суд признал Олега Королёва виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Назначил наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год», — сказала представитель суда.
ДТП с участием сенатора Олега Королёва произошло вечером 13 мая. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлён неровно двигающийся по дороге «Лексус», сбивающий дорожный знак. У многих сразу же возникли предположения, что сенатор сел за руль в нетрезвом состоянии. Королёв отверг эти обвинения, объяснив случившееся подскочившим давлением и аритмией. На следующий день после случившегося секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил о приостановке членства в партии экс-губернатора Липецкой области, сенатора Олега Королёва до окончания разбирательства после дорожного инцидента. В июне он сам подал заявление о сложении полномочий.
«Фонтанка» писала, что до ухода в Совет Федерации Олег Королёв руководил Липецкой областью в качестве губернатора на протяжении более чем 20 лет.