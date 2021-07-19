Бывшему липецкому сенатору и губернатору Олегу Королёву на год запретили садиться за руль после ДТП

Бывший член Совфеда от Липецкой области Олег Королёв на год лишён права управления транспортным средством. Об этом 19 июля сообщили в областном суде корреспонденту РИА Новости.

Суды Липецка получили четыре материала на Королева. Три из них — по части 2 статьи 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП). Санкция данной статьи предусматривает лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Еще один материал — по части 1 статьи 12.27 КоАП (невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения, в связи с ДТП, участником которого он является), санкция данной статьи предусматривает штраф до 1 тысячи рублей.

