Виновато давление. Липецкий сенатор Королёв подал в отставку после истории с ДТП

Сенатор от Липецкой области Олег Королёв, который в мае этого года попал в дорожную аварию в областном центре, подал заявление о досрочном сложении полномочий.



Как сообщает 17 июня «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, официально заявление от Королёва подано по состоянию здоровья. В соответствии с регламентом, заявление будет рассмотрено комитетом, Советом палаты и вынесено на ближайшее заседание Совета Федерации, отметил он. Ближайшее заседание Совфеда состоится 23 июня.

