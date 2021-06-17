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Виновато давление. Липецкий сенатор Королёв подал в отставку после истории с ДТП

Сенатор Олег Королёв подал заявление о сложении полномочий после дорожной аварии со своим участием

Сенатор от Липецкой области Олег Королёв, который в мае этого года попал в дорожную аварию в областном центре, подал заявление о досрочном сложении полномочий.

Как сообщает 17 июня «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, официально заявление от Королёва подано по состоянию здоровья. В соответствии с регламентом, заявление будет рассмотрено комитетом, Советом палаты и вынесено на ближайшее заседание Совета Федерации, отметил он. Ближайшее заседание Совфеда состоится 23 июня.

Ранее стало известно, что ДТП с участием сенатора Олега Королёва произошло вечером 13 мая. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлён неровно двигающийся по дороге «Лексус», сбивающий дорожный знак. У многих сразу же возникли предположения, что сенатор сел за руль в нетрезвом состоянии. Королёв отверг эти обвинения, объяснив случившееся подскочившим давлением и аритмией. На следующий день после случившегося секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил о приостановке членства в партии экс-губернатора Липецкой области, сенатора Олега Королёва до окончания разбирательства после дорожного инцидента.

«Фонтанка» писала, что до ухода в Совет Федерации Олег Королёв руководил Липецкой областью в качестве губернатора на протяжении более чем 20 лет.

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Комментарии (2)

jump
у кого-то виновато забрало , у кого-то давление. Но только не мозг . С мозгом все в порядке у всех и всегда.
Abu-Denis
- Давление? А лечитесь чем?
- Пью - не помогает!
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