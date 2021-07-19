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Росавиация отклонила все заявки российских авиакомпаний на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ не одобрило ни одну из заявок российских перевозчиков на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

«Ни одного нового допуска на полеты в Египет ни одна авиакомпания не получила, а в разделе об отказах названо 231 направление из аэропортов России, в том числе столичных, на курорты Египта», — сообщает 19 июля РБК.

В частности, четыре компании не смогли добиться полетов из Санкт-Петербурга в Хургаду. Причины такого решения не известны, однако собеседник издания в Минтрансе связал отказ с «отсутствием рекомендаций оперативного штаба».

Владимир Путин в начале июля отменил указ от ноября 2015 года о запрете чартерных полетов в Египет. Ассоциация инвестиций в туризм Египта надеется, что полеты начнутся уже к середине августа.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, лайнер потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, все они погибли.

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Комментарии (8)

guess
Олигахат и госдумовские как летали к семьям заграницу, так и летают, некоторые стабильно 2 раза в неделю) и чихать им до россиян. Так что можно забыть лет на 10 заграничные поездки, ни какие вакцины не помогут. В новом мировом порядке небо должно быть как можно более свободным от летающих простолюдин. Для этого и пошли по алфавиту вариантов ковида))) три раза в год стабильно будут прикрывать все страны.
***_555
Ырдогашка ещё не наелся.
Игорь Титов
царь-то добрый!!! а вот бояре
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