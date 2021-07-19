Росавиация отклонила все заявки российских авиакомпаний на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ не одобрило ни одну из заявок российских перевозчиков на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.



«Ни одного нового допуска на полеты в Египет ни одна авиакомпания не получила, а в разделе об отказах названо 231 направление из аэропортов России, в том числе столичных, на курорты Египта», — сообщает 19 июля РБК.

В частности, четыре компании не смогли добиться полетов из Санкт-Петербурга в Хургаду. Причины такого решения не известны, однако собеседник издания в Минтрансе связал отказ с «отсутствием рекомендаций оперативного штаба».