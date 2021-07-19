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Духовное собрание мусульман России осудило отказ от вакцинации от коронавируса и назвало харамом повышение цен

Мусульман призвали не отказываться от прививки от COVID-19

Духовное собрание мусульман России 18 июля опубликовало фетву (богословское заключение), где высказало неодобрение по поводу беспричинных отказов верующих от вакцинации от COVID-19.

«Категоричный необоснованный отказ от вакцинации и распространение фейковых слухов о ее составе и последствиях — не приветствуется. Пока в нашем государстве проводится бесплатная массовая вакцинация препаратами, отвечающими высоким международным требованиям, всем нашим соотечественникам было бы целесообразно сделать прививки себе и своим семьям по согласованию с врачами и при отсутствии противопоказаний к этому», — говорится на сайте религиозной организации 18 июля.

В подтверждение этой точки зрения и в поддержку идеи о заботе о здоровье приводятся разные цитаты из священных книг. «Человеку велено держаться подальше от причин, причиняющих вред себе или другим», — напоминают мусульманам.

Ранее председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона в связи с распространением коронавируса призвал верующих не ходить к мечетям на Курбан-байрам, а молиться и праздновать дома, в кругу семьи. Жертвоприношения разрешили делать онлайн. Вот что по этому поводу говорит фетва: «Для того, чтобы максимально предотвратить распространение болезни, мусульмане должны строго соблюдать требования Роспотребнадзора при закалывании и раздаче мяса жертвенного животного. Использовать возможности онлайн заказать совершение обряда жертвоприношения в специализированных пунктах, согласованных мусульманскими организациями».

Более того, назван и харам (греховное деяние) во время пандемии: «повышение цен на продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости, создание искусственного дефицита на рынках и в магазинах, и распространение различных тревожных сообщений среди населения».

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Комментарии (2)

А13579
Ну харам, а что дальше?
alexadmin
Священный джихад всем повышающим цены не объявили? Я бы посмотрел!
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