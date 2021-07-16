«Всевышний призывает держать тела в здравии». Муфтий попросил мусульман остаться на Курбан-байрам дома

Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона обратился к верующим в преддверии Курбан-байрама.
«Есть вероятность заражения. В этом отношении Всевышний призывает, чтобы мы свои тела держали в здравии и чистоте. Этот как раз тот призыв с нашей стороны — более взвешенно относиться к своему здоровью и во избежание заражения своих близких оставаться дома», — заявил 16 июля муфтий Равиль Панчеев.
По его словам, духовенство многих регионов приняло решение «перейти в онлайн-режим». В этот раз проповедь можно будет услышать в Интернете. Муфтий добавил, что это связано с ситуацией с коронавирусом.
Он подчеркнул, что соблюдение ограничений позволит провести праздник в традиционном формате в следующем году.
В 2021 году Курбан-байрам начнется 20 июля и будет длиться три дня. В Москве, Подмосковье и Петербурге из-за эпидемиологической обстановки намазы пройдут в онлайн-формате, мусульманам рекомендовали провести каноническую молитву в кругу семьи.
В прошлом году муфтий Равиль Панчеев попросил верующих оставаться дома во время Курбан-байрама из-за пандемии. Увидеть, как читают праздничные проповеди, можно было в онлайн-формате. Несмотря на это, мусульмане вышли к Соборной мечети в Петроградском районе. Хотя большинство из них были в масках и перчатках, количество людей почти не отличалось от того, которое фиксировали в годы до коронавируса.