«Всевышний призывает держать тела в здравии». Муфтий попросил мусульман остаться на Курбан-байрам дома

Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона обратился к верующим в преддверии Курбан-байрама.



«Есть вероятность заражения. В этом отношении Всевышний призывает, чтобы мы свои тела держали в здравии и чистоте. Этот как раз тот призыв с нашей стороны — более взвешенно относиться к своему здоровью и во избежание заражения своих близких оставаться дома», — заявил 16 июля муфтий Равиль Панчеев.

По его словам, духовенство многих регионов приняло решение «перейти в онлайн-режим». В этот раз проповедь можно будет услышать в Интернете. Муфтий добавил, что это связано с ситуацией с коронавирусом.