Мещанский районный суд Москвы 19 июля заслушал последнее слово основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Он заявил о невиновности всех фигурантов дела о растрате в банке «Восточный» и о влиянии приговора на всё бизнес-сообщество.
«Ваша честь, я невиновен, и все мои коллеги тоже невиновны. У вас есть бесспорные доказательства нашей невиновности. Ваше решение повлияет не только на меня и моих коллег, но и на все российское бизнес-сообщество», — цитирует Калви РБК.
Он отметил, что его и других фигурантов дела обвиняют в преступлении, «которого никогда не было, за которое никто из обвиняемых не получил никакой выгоды и за которое никто не понёс никакого ущерба», нет ни одного доказательства, подтверждающего выдвинутые обвинения. Также в деле «нет ни одного свидетеля, который подтвердил наличие в наших действиях состава преступления», — сказал Калви со ссылкой на заявление представителей прокуратуры.
По словам бизнесмена, решение суда «станет символом независимости и справедливости российского правосудия». Отклонение обвинений стало бы «огромным позитивным сигналом о независимости судов и защите прав инвесторов», считает Калви. В его представлении такой исход дела может «привести к миллиардам долларов новых инвестиций в Россию и к тысячам новых рабочих мест».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с тем, что решение по делу Калви может глобально повлиять на российское бизнес-сообщество. «Отдельно взятое дело не может иметь глобального [влияния], — цитирует его ТАСС. — Вы знаете, что главное — это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой привлекательности. Это гораздо более важный процесс».
Прокуратура ранее запросила для Калви шесть лет условно. Приговор огласят 2 августа.
«Ваше решение повлияет на всё российское бизнес-сообщество». Майкл Калви в последнем слове заявил о невиновности — своей и коллег
Майкл Калви в последнем слове заявил о «бесспорных доказательствах» его невиновности
Мещанский районный суд Москвы 19 июля заслушал последнее слово основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Он заявил о невиновности всех фигурантов дела о растрате в банке «Восточный» и о влиянии приговора на всё бизнес-сообщество.
СК России в феврале 2019 года возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». С заявлением о преступлении обратился Шерзод Юсупов, акционер финансовой организации и деловой партнер владельца компании «Финвижн» Артема Аветисяна. По версии следствия, Майкл Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд рублей в результате сделки по передаче 60%-ной доли в принадлежащей Калви компании International Financial Technology Group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. рублей, тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд рублей
Через несколько месяцев после возбуждения дела против Калви Аветисян с партнерами получили контроль над «Восточным», реализовав по решению Амурского суда опцион почти на 10% акций «Восточного». Затем банк подал два иска (на 9,8 млрд и 8,8 млрд руб.) к Майклу Калви и Baring Vostok.
За Калви в суде поручились представители бизнес-сообщества и авторитетные личности, в том числе, на тот момент глава Роснано, Анатолий Чубайс и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Президент Владимир Путин, впервые комментируя дело бизнесмена, выразил надежду на справедливые решения, заверив, что будет следить за делом. Другим предпринимателям он посоветовал ориентироваться на общепризнанные мировые правила, выходящие из Библии: «Не воруй, веди себя прилично, и дело с концом».
В октябре 2020 года акционеры «Восточного» заключили мировое соглашение с Baring Vostok. Позже банк отказался от гражданского иска к основателю инвестфонда о возмещении ущерба. Суд освободил Калви из-под домашнего ареста. В марте 2021 года стало известно, что основные акционеры «Восточного» договорились продать его «Совкомбанку».