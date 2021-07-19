«Ваше решение повлияет на всё российское бизнес-сообщество». Майкл Калви в последнем слове заявил о невиновности — своей и коллег

Мещанский районный суд Москвы 19 июля заслушал последнее слово основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Он заявил о невиновности всех фигурантов дела о растрате в банке «Восточный» и о влиянии приговора на всё бизнес-сообщество.



«Ваша честь, я невиновен, и все мои коллеги тоже невиновны. У вас есть бесспорные доказательства нашей невиновности. Ваше решение повлияет не только на меня и моих коллег, но и на все российское бизнес-сообщество», — цитирует Калви РБК.



Он отметил, что его и других фигурантов дела обвиняют в преступлении, «которого никогда не было, за которое никто из обвиняемых не получил никакой выгоды и за которое никто не понёс никакого ущерба», нет ни одного доказательства, подтверждающего выдвинутые обвинения. Также в деле «нет ни одного свидетеля, который подтвердил наличие в наших действиях состава преступления», — сказал Калви со ссылкой на заявление представителей прокуратуры.



По словам бизнесмена, решение суда «станет символом независимости и справедливости российского правосудия». Отклонение обвинений стало бы «огромным позитивным сигналом о независимости судов и защите прав инвесторов», считает Калви. В его представлении такой исход дела может «привести к миллиардам долларов новых инвестиций в Россию и к тысячам новых рабочих мест».



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с тем, что решение по делу Калви может глобально повлиять на российское бизнес-сообщество. «Отдельно взятое дело не может иметь глобального [влияния], — цитирует его ТАСС. — Вы знаете, что главное — это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой привлекательности. Это гораздо более важный процесс».



Прокуратура ранее запросила для Калви шесть лет условно. Приговор огласят 2 августа.

