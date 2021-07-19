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Подземную тюрьму под Петербургом закапывают. Все материалы засекречены

Силовики засыпали подземную тюрьму под Петербургом

Силовики отреагировали на публикацию 47news о подземной тюрьме в Агалатовском поселении Всеволожского района Ленобласти.

Как сообщает издание 19 июля, на место прибыла тяжелая техника и засыпала вход в казематы землей. По информации 47news, публикация о тюрьме вышла в 10:00, а уже в начале одиннадцатого Следственный комитет отреагировал и выслал технику. Как ранее писала «Фонтанка», силовики полтора года исследовали само сооружение, а также дом и баню на участке. Найти не удалось ни невольников, ни подозреваемых. Дело, как пишет 47news, было засекречено.

Все подробности о тайной тюрьме и о том, кто мог быть её владельцем, читайте в материале «Фонтанки» «От капитана ФСИН до Эскобара. Где под Петербургом спрятаны подземная тюрьма и крематорий».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

DimDimych
Отечественный аналог Гуантанамо?
teodor
как же так?
piterez
Если спешно зарывают, то следует, что там погибло много людей, которых потом бесследно утилизировали...
Такое развитие событий и осадок от происшествия могут стать основой для хорошего сценария фильма ужасов или других пугалок...
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