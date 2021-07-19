Подземную тюрьму под Петербургом закапывают. Все материалы засекречены

Как сообщает издание 19 июля, на место прибыла тяжелая техника и засыпала вход в казематы землей. По информации 47news, публикация о тюрьме вышла в 10:00, а уже в начале одиннадцатого Следственный комитет отреагировал и выслал технику. Как ранее писала «Фонтанка», силовики полтора года исследовали само сооружение, а также дом и баню на участке. Найти не удалось ни невольников, ни подозреваемых. Дело, как пишет 47news, было засекречено.



Все подробности о тайной тюрьме и о том, кто мог быть её владельцем, читайте в материале «Фонтанки» «От капитана ФСИН до Эскобара. Где под Петербургом спрятаны подземная тюрьма и крематорий».

