Как сообщают 19 июля наши коллеги с 47news, дом расположен в 40 километрах от Петербурга, во Всеволожском районе Ленобласти. Само дачное строение заброшено, но под ним скрыт массивный бетонный бункер. Вход туда был тщательно замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми лежит тяжёлая бетонная плита, опускавшаяся и поднимавшаяся при помощи мощного гидравлического устройства. Механизм пуска также замаскирован. Сделано всё так, что если ты не знаешь этого, то увидишь просто пол.



В этом помещении до сих пор находятся камеры с двухъярусными кроватями, чаще называемыми «шконками», встроенные унитазы и рукомойники. Камеры закрывались на стальные двери, очень напоминающие те, что находятся в Крестах. Есть место для охраны, разъёмы для компьютеров, для видеонаблюдения. Помещение перегорожено клетками — локалками.

