Как сообщают 19 июля наши коллеги с 47news, дом расположен в 40 километрах от Петербурга, во Всеволожском районе Ленобласти. Само дачное строение заброшено, но под ним скрыт массивный бетонный бункер. Вход туда был тщательно замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми лежит тяжёлая бетонная плита, опускавшаяся и поднимавшаяся при помощи мощного гидравлического устройства. Механизм пуска также замаскирован. Сделано всё так, что если ты не знаешь этого, то увидишь просто пол.
В этом помещении до сих пор находятся камеры с двухъярусными кроватями, чаще называемыми «шконками», встроенные унитазы и рукомойники. Камеры закрывались на стальные двери, очень напоминающие те, что находятся в Крестах. Есть место для охраны, разъёмы для компьютеров, для видеонаблюдения. Помещение перегорожено клетками — локалками.
Рядом с домом находится баня. Вернее, домик, выстроенный как баня. В нём был потайной лаз, откуда можно было попасть в колодец глубиной в несколько бетонных колец, на дне которого была печь. Причем в печь можно было поместиться человеку.
В ближайшее время 47news опубликует материал, где будут представлены не только видео- и фотоматериалы, план подземной тюрьмы, экспертная оценка возведения такого сооружения, но и появится конкретная информация о номинальных и не очень номинальных владельцах этого тёмного пространства.
Для поднятия аппетита пока лишь скажем, что первым владельцем был сотрудник УФСИН, ушедший в отставку еще в 2004 году, а следующим — интересный петербуржец, официально сменивший свою фамилию на Эскобар.