FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +26
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
8
Печать

Российский регион ввел полный локдаун из-за коронавируса

В Туве введен полный локдаун по предложению Роспотребнадзора, чтобы остановить распространение коронавируса. Соответствующее решение 16 июля принял глава республики Владислав Ховалыг, сообщается на сайте правительства региона.

Гражданам запрещено ходить по улицам, кроме как по работе и неотложным делам, а также посещать водные объекты. Дети до 14 лет не могут находиться на улице без сопровождения взрослых. Остановлена работа непродовольственных магазинов, сервисов бытовых услуг, в том числе парикмахерских и бань, детских дошкольных организаций, вещевых рынков, ярмарок. Запрещено принимать туристов в гостиницах, пансионатах и т.п., закрыты парки и игровые зоны.

Работать продолжают только аптеки, салоны сотовой связи, а также магазины, торгующие товарами первой необходимости.

16 июля в Туве выявили 195 случаев коронавируса за сутки — это максимум с начала пандемии. Напомним, по России начали вводить обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, а в Москве даже собрались пускать в рестораны только по QR-коду, однако быстро передумали. Схожие с Тувой меры до этого ввели только в Бурятии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Laska77
смысл? ну ввели на время, потом отменят и народ кинется по магазинам, в отпуска рванет, из Турций и "СочЕй" вернутся, кто успел уехать :))
155296642
В Пензенской области за неделю выздоровел 127 человек, умерло 125. Примерно половина.
Сегодня выздоровело 28 и умерло 17. Локдауна нету.
Василий Марущак
В отеле нельзя, а в серый хостел с койками в три яруса можно.
Народный тувинский фольклор.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний