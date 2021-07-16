Российский регион ввел полный локдаун из-за коронавируса

В Туве введен полный локдаун по предложению Роспотребнадзора, чтобы остановить распространение коронавируса. Соответствующее решение 16 июля принял глава республики Владислав Ховалыг, сообщается на сайте правительства региона.
Гражданам запрещено ходить по улицам, кроме как по работе и неотложным делам, а также посещать водные объекты. Дети до 14 лет не могут находиться на улице без сопровождения взрослых. Остановлена работа непродовольственных магазинов, сервисов бытовых услуг, в том числе парикмахерских и бань, детских дошкольных организаций, вещевых рынков, ярмарок. Запрещено принимать туристов в гостиницах, пансионатах и т.п., закрыты парки и игровые зоны.
Работать продолжают только аптеки, салоны сотовой связи, а также магазины, торгующие товарами первой необходимости.
16 июля в Туве выявили 195 случаев коронавируса за сутки — это максимум с начала пандемии. Напомним, по России начали вводить обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, а в Москве даже собрались пускать в рестораны только по QR-коду, однако быстро передумали. Схожие с Тувой меры до этого ввели только в Бурятии.