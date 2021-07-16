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Рядом с «Балтийцем» снова неспокойно: скорая увезла купальщика, которого травмировал винт

Купальщик получил травму, ныряя у причала в Финском заливе

Купальщик пострадал в Красносельском районе Петербурга вечером 16 июля. Он нырнул рядом с катером, не убедившись в безопасности воды.

Как стало известно «Фонтанке», незадолго до половины седьмого вечера в экстренные службы поступило сообщение о мужчине, который якобы попал под винт судна рядом с яхт-клубом «Балтиец».

Спасатели выехали на Петергофское шоссе, 75, пострадавший дожидался на берегу. 30-летний мужчина объяснил, что плавал рядом с пирсом, а потом неудачно нырнул и ударился об винт пришвартованного катера. Его передали бригаде скорой помощи.

Накануне приездом спасателей закончилась тренировка детской парусной команды у яхт-клуба. Очевидцы заметили, что небольшие лодки с детьми в Финский залив гонит ветер. Катер ПСС вернул на берег восемь подростков. В самом «Балтийце» заверили, что тренировка проходила штатно. Транспортный СК начал доследственную проверку.

В субботу, 10 июля, моторный катер, который вышел из яхт-клуба «Балтиец», столкнулся с набережной в Дудергофском канале. Пострадали трое детей и шестеро взрослых, один из них скончался. Возбуждено уголовное дело.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Петр Петров
Моторная лодка врезалась в пирс!!! и всего лишь. Откуда в фантазиях автора мощный катер???
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