Рядом с «Балтийцем» снова неспокойно: скорая увезла купальщика, которого травмировал винт

Как стало известно «Фонтанке», незадолго до половины седьмого вечера в экстренные службы поступило сообщение о мужчине, который якобы попал под винт судна рядом с яхт-клубом «Балтиец».



Спасатели выехали на Петергофское шоссе, 75, пострадавший дожидался на берегу. 30-летний мужчина объяснил, что плавал рядом с пирсом, а потом неудачно нырнул и ударился об винт пришвартованного катера. Его передали бригаде скорой помощи.

Накануне приездом спасателей закончилась тренировка детской парусной команды у яхт-клуба. Очевидцы заметили, что небольшие лодки с детьми в Финский залив гонит ветер. Катер ПСС вернул на берег восемь подростков. В самом «Балтийце» заверили, что тренировка проходила штатно. Транспортный СК начал доследственную проверку.