СКР начал проверку после инцидента с детской парусной командой в Финском заливе

Как сообщили «Фонтанке» в следственном отделе, по предварительным данным, днём 15 июля напротив яхт-клуба «Балтиец» несовершеннолетние проходили занятия по парусному спорту. В связи с ухудшением погодных условий 8 лодок с восемью детьми на борту унесло в акваторию Финского залива на расстояние более 300 метров от берега. Прибывшие на место спасатели доставили несовершеннолетних на берег. Предварительно, никто из детей не пострадал.



В настоящее время следователи выехали на место происшествия. Проверятся соблюдение требований безопасности несовершеннолетних, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий.

