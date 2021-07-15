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СКР начал проверку после инцидента с детской парусной командой в Финском заливе

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ инициировало проверку по сообщению из СМИ по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту происшествия с парусными лодками в акватории Финского залива, на которых находилось восемь детей.

Как сообщили «Фонтанке» в следственном отделе, по предварительным данным, днём 15 июля напротив яхт-клуба «Балтиец» несовершеннолетние проходили занятия по парусному спорту. В связи с ухудшением погодных условий 8 лодок с восемью детьми на борту унесло в акваторию Финского залива на расстояние более 300 метров от берега. Прибывшие на место спасатели доставили несовершеннолетних на берег. Предварительно, никто из детей не пострадал.

В настоящее время следователи выехали на место происшествия. Проверятся соблюдение требований безопасности несовершеннолетних, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий.

Ранее «Фонтанка» писала, что детской парусной команде в Финском заливе вызвали спасателей. При этом в сообщении МЧС говорилось о четырёх лодках, которые относит ветром. В яхт-клубе «Балтиец» же заявили, что внештатных ситуаций не было, а опрокидывание лодок во время тренировки — это норма.

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Комментарии (3)

мухомор
Переворот на Оптимисте (класс яхт) дело действительно обычное.
По сути это есть "начальная школа" парусного спорта.
Спортсмены учатся как не допустить переворот так и самостоятельно потом ставят яхту на киль. В этом нет криминала вообще.
ТО что их начало сносить порывами ветра, так же ничего необычного.
А вот то что не смогли справится своими силами это уже вопрос. Что же там произошло.
Я думаю тренеру и командору клуба сейчас прилетит за то, что прежде всего вывели детей при наличие штормового предупреждения от МЧС.
Dimitry Antonov
Был бы детским тренером, педагогом или воспитателем, послал бы всех куда подальше и уволился. Любой мало-мальский инцидент или доброхотство зевак-дилетантов, и всё, тебе начинает СК примеривать статью. Никаких нервов не хватит, да и зарплаты там маленькие.
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