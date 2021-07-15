СКР начал проверку после инцидента с детской парусной командой в Финском заливе

Как сообщили «Фонтанке» в следственном отделе, по предварительным данным, днём 15 июля напротив яхт-клуба «Балтиец» несовершеннолетние проходили занятия по парусному спорту. В связи с ухудшением погодных условий 8 лодок с восемью детьми на борту унесло в акваторию Финского залива на расстояние более 300 метров от берега. Прибывшие на место спасатели доставили несовершеннолетних на берег. Предварительно, никто из детей не пострадал.
В настоящее время следователи выехали на место происшествия. Проверятся соблюдение требований безопасности несовершеннолетних, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий.
Ранее «Фонтанка» писала, что детской парусной команде в Финском заливе вызвали спасателей. При этом в сообщении МЧС говорилось о четырёх лодках, которые относит ветром. В яхт-клубе «Балтиец» же заявили, что внештатных ситуаций не было, а опрокидывание лодок во время тренировки — это норма.