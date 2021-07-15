Детской парусной команде в Финском заливе вызвали спасателей. В «Балтийце» назвали оверкиль нормой

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в начале шестого часа вечера 15 июля спасателей вызвали к яхт-клубу «Балтиец»: очевидцы решили, что четыре парусника терпят бедствие и ветер уносит их в Финский залив.



Катер поисково-спасательной службы застал в акватории восемь небольших учебных яхт (швертботы) и восемь подростков. Их доставили на берег.

В «Балтийце» «Фонтанке» рассказали, что в акватории занималась парусная команда, тренировка подходила к концу и внештатных ситуаций не было. «Это маленькие детские лодки, для которых так называемый оверкиль (опрокидывание судна вверх килем. — Прим. ред.) — это норма. Все были в экипировке, в жилетах», — говорят в клубе, добавляя, что там же спасатели искали сёрфера, о котором также рассказали очевидцы. Он, по их наблюдениям, упал с доски и не мог выплыть.