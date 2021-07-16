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Появилось видео с места жёсткой посадки пассажирского Ан-28 в Томской области. Самолёт перевернулся, но не взорвался

СКР возбудил уголовное дело после жёсткой посадки самолёта Ан-28 в Бакчарском районе Томской области

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) после жёсткой посадки пассажирского самолёта Ан-28 в Томской области. Также проверку по факту инцидента начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Тем временем ТАСС вечером 16 июля публикует видео с места происшествия. На кадрах видно, как перевёрнутый самолёт лежит на открытой местности среди деревьев.

В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре по этому поводу сообщили, что при посадке самолёт зарылся передней стойкой шасси и перевернулся на спину — произошло капотирование. К счастью, фюзеляж оказался целый и возгорания не произошло. Пилот Ан-28 заявил, что во время полёта у самолёта отказали оба двигателя.

Ранее «Фонтанка» писала, что вылетевший из Кедрового в Томск самолёт Ан-28 пропал с радаров около 13:00 мск в пятницу, 16 июля. На его борту, по уточнённой информации, находились 18 человек, в том числе двое детей. Позднее появилась информация, что пропавший самолёт обнаружен. Всех находившихся на борту эвакуировали вертолётом. Все пассажиры и члены экипажа оказались живы.

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Комментарии (7)

VF812
Люди спаслись, пилоты молодцы. Это чудо, что спаслись.
Modest_5e4ce41f7533b
Все живы и то хорошо. Там на то и два двигателя, чтобы оба не останавливались. Когда останавливаются сразу оба, то первое о чем думается, это отсутствие горючего.
SlawaPiter
Зато корги возим на Бомбардье...
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