Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) после жёсткой посадки пассажирского самолёта Ан-28 в Томской области. Также проверку по факту инцидента начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Тем временем ТАСС вечером 16 июля публикует видео с места происшествия. На кадрах видно, как перевёрнутый самолёт лежит на открытой местности среди деревьев.
Ространснадзор проведет проверку после происшествия с самолетом Ан-28 в Томской области: https://t.co/AMwuDkTXjf— ТАСС (@tass_agency) July 16, 2021
© Стрингер/ТАСС pic.twitter.com/3Bp3MbHnrh
В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре по этому поводу сообщили, что при посадке самолёт зарылся передней стойкой шасси и перевернулся на спину — произошло капотирование. К счастью, фюзеляж оказался целый и возгорания не произошло. Пилот Ан-28 заявил, что во время полёта у самолёта отказали оба двигателя.
Пилот Ан-28 подтвердил, что у самолета отказали оба двигателя:https://t.co/MyRH1tRJX5— ТАСС (@tass_agency) July 16, 2021
Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/MIcoVJ63PD
Ранее «Фонтанка» писала, что вылетевший из Кедрового в Томск самолёт Ан-28 пропал с радаров около 13:00 мск в пятницу, 16 июля. На его борту, по уточнённой информации, находились 18 человек, в том числе двое детей. Позднее появилась информация, что пропавший самолёт обнаружен. Всех находившихся на борту эвакуировали вертолётом. Все пассажиры и члены экипажа оказались живы.