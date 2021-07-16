Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) после жёсткой посадки пассажирского самолёта Ан-28 в Томской области. Также проверку по факту инцидента начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.



Тем временем ТАСС вечером 16 июля публикует видео с места происшествия. На кадрах видно, как перевёрнутый самолёт лежит на открытой местности среди деревьев.