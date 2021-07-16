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Самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области. На его борту могут находиться до 17 человек

В Бакчарском районе Томской области ищут пропавший с радаров пассажирский самолёт Ан-28.

В Томской области пропал с радаров пассажирский самолёт Ан-28. Об этом со ссылкой на источник в авиационных службах 16 июля сообщает ТАСС.

На борту пропавшего самолёта, по разным данным, могут находиться от 13 до 17 человек, в том числе четверо детей. «Самолёт пропал с радара в Бакчарском районе. У него сработал аварийный маяк. На борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Трое из них — это экипаж», — уточнил источник.

В настоящий момент установлены координаты возможного местонахождения Ан-28. «Зарегистрировано срабатывание аварийного маяка Ан-28, по предварительным данным, координаты предполагаемого места находятся в районе села Бакчар», — пояснил собеседник агентства.

В Сибирском спасательном центре информацию о пропаже с радаров самолёта Ан-28 подтвердили. Уточняется, что борт принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал рейс по маршруту Кедровый — Томск. На его поиски отправлен вертолет Ми-8 Росавиации.

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Комментарии (8)

Athair
Интересно, не перегруз ли тому причиной? Может, попался добрый кто-то и разрешил взять на борт дополнительный груз или больного из Кедрового в Томск?
Antuan Rokanten
Страшная трагедия. Честно говоря, я боюсь летать на отечественных самолетах и плавать на отечнственных судах. Недавно 10 лет Булгарии было.
walker-СПб
Дай бог, чтобы все остались живы и здоровы. Предыдущий пропавший на Камчатке 26-й был 82-го года. Вчера была статья об обновлении парка авиации, может все же и про малую не забудут???
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