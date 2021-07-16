Самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области. На его борту могут находиться до 17 человек

В Томской области пропал с радаров пассажирский самолёт Ан-28. Об этом со ссылкой на источник в авиационных службах 16 июля сообщает ТАСС.



На борту пропавшего самолёта, по разным данным, могут находиться от 13 до 17 человек, в том числе четверо детей. «Самолёт пропал с радара в Бакчарском районе. У него сработал аварийный маяк. На борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Трое из них — это экипаж», — уточнил источник.



В настоящий момент установлены координаты возможного местонахождения Ан-28. «Зарегистрировано срабатывание аварийного маяка Ан-28, по предварительным данным, координаты предполагаемого места находятся в районе села Бакчар», — пояснил собеседник агентства.

