Пропавший в Томской области Ан-28 нашли. Он совершил жёсткую посадку

Пассажирский самолёт АН-28, пропавший с радаров в Бакчарском районе Томской области, обнаружен. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона 16 июля сообщает ТАСС.



В свою очередь, в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре уточняют, что пропавший борт обнаружили спасатели. «Обнаружен [ранее пропавший] борт. [Спасательный] борт докладывает, что люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно», — заявил собеседник агентства.



По данным канала Baza, самолёт совершил жесткую посадку. В ГУ МЧС по Томской области проинформировали, что срабатывание аварийного маяка произошло в 13:00 мск над Бакчарским районом в 15 км от населённого пункта Центральный. На борту АН-28 находились 15 пассажиров, включая двоих детей, а также четыре члена экипажа.

