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Пропавший в Томской области Ан-28 нашли. Он совершил жёсткую посадку

Все пассажиры пропавшего с радаров самолёта Ан-28, по предварительным данным, живы

Пассажирский самолёт АН-28, пропавший с радаров в Бакчарском районе Томской области, обнаружен. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона 16 июля сообщает ТАСС.

В свою очередь, в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре уточняют, что пропавший борт обнаружили спасатели. «Обнаружен [ранее пропавший] борт. [Спасательный] борт докладывает, что люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно», — заявил собеседник агентства.

По данным канала Baza, самолёт совершил жесткую посадку. В ГУ МЧС по Томской области проинформировали, что срабатывание аварийного маяка произошло в 13:00 мск над Бакчарским районом в 15 км от населённого пункта Центральный. На борту АН-28 находились 15 пассажиров, включая двоих детей, а также четыре члена экипажа.

Ранее «Фонтанка» писала, что пропавший с радаров самолёт Ан-28 следовал по маршруту Кедровый — Томск.

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Комментарии (4)

Antuan Rokanten
Это просто чудо.
DEMOMON
Фух. Обошлось. Видимо пилоты чётко сработали.
abc-spb
"На борту АН-28 находилось 15 взрослых, из них 2 ребенка и 4 члена экипажа" - понятно, что торопитесь, но...
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