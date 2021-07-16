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Около 400 москвичей оформили заявки на тату с QR-кодом до их отмены

Коды были необходимы для похода в кафе и рестораны, но позже столичные власти передумали.

Авторы проекта по нанесению временных татуировок с QR-кодом рассказали РИА Новости, что заявки на них подали порядка 400 жителей Москвы. Теперь, когда они стали необязательны, желающим готовы вернуть деньги.

С 28 июня по указу мэра столицы посещать места общепита могли только люди, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последнего полугода или со свежим (три дня) отрицательным ПЦР-тестом и QR-кодом.

С 19 июля система QR-кодов будет необязательной. Об этом 16 июля сообщил Сергей Собянин.

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Комментарии (2)

efela
На лбу татухи планировались? Жаль, Собянин поторопился отменить.
Gundos2
Перепись идиотов.
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