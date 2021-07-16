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Туристам на заметку. В каких регионах России у вас могут спросить сертификат о вакцинации

Опубликован актуальный список регионов РФ, где гражданам требуется иметь на руках сертификат о вакцинации от COVID-19

Во многих регионах России из-за роста заболеваемости коронавирусом введены «антиковидные» ограничения различной степени строгости. В частности, в Москве наличие QR-кода при посещении общественных мест уже стало обыденностью. В Тыве местные власти в ближайшее время вообще планируют запретить работу общественного транспорта в выходные дни. Со множественными ограничениями рискуют столкнуться и туристы, отправляющиеся на курорты Крыма и Краснодарского края.

«Фонтанка» рассказывает о том, в каких ещё регионах страны у вас могут спросить сертификат о вакцинации. Актуальный список региональных ограничений 16 июля представил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

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Республика Адыгея. С 19 июля заселять в гостиницы будут только туристов, имеющих иммунитет после перенесённого заболевания либо вакцинации (подтверждается сертификатами), или туристов с отрицательным ПЦР-тестом (освобождаются дети до 14 лет).

Архангельская область. Прибывающим на территорию сельского поселения Соловецкое Приморского муниципального района Архангельской области необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19 или сертификат о вакцинации.

Республика Башкортостан. Сесть в междугородные и межрегиональные автобусы можно только с сертификатом о прохождении вакцинации (в том числе первым компонентом вакцины), справки о наличии противопоказаний к вакцинации или ПЦР-теста, действительного в течение трёх суток со дня выдачи.

Республика Дагестан. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Иркутская область. Посещение ряда хозяйствующих субъектов только при предъявлении ПЦР-теста, или справки на антитела, или справки о вакцинации (не относится к лицам до 18 лет).

Камчатский край. С 15 июля все туристы, прибывающие на Камчатку, должны предоставить результаты ПЦР-тестирования или справку о вакцинации.

Республика Карелия. С 15 июля размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста.

Костромская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Краснодарский край. Заселяющимся в отели требуется ПЦР-тест, или справка о наличии антител, или сертификат о вакцинации — полной или с одним компонентом (ПЦР не нужны до 14 лет). С 1 августа курорты будут доступны только для вакцинированных, официально переболевших, а также с тестом ПЦР при условии вакцинации в течение трёх дней после заселения в гостиницы.

Московская область. Посещение большинства общественных мест только при предъявлении QR-кода с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестами (не нужны лицам до 18 лет). Размещение граждан в гостиницах более чем на трое суток возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Мурманская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Оренбургская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Севастополь. С 28 июня размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Ямало-Ненецкий автономный округ. Для въезда в регион гражданам без местной прописки требуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Напомним, что в Петербурге система QR-кодов пока официально не введена. В Смольном говорят, что это слишком затратно. Между тем в городском правительстве предложили петербуржцам активнее получать QR-коды для посещения ресторанов и мероприятий, «чтобы не оказаться в неудобной ситуации».

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Комментарии (4)

266133100
Псков, ответ из отеля: "Здравствуйте!
Рады Вашему бронированию в нашем объекте размещения.
Сообщаем Вам, что заселение в отель осуществляется при условии наличия у заселяемого одного из трех документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации, либо медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие инфекции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения, либо медицинского документа, подтверждающего наличие антител , выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня заселения в объект размещения." Попросили отменить бронирование и поселили без документов.
Vahmistroff
Нужный список. Я бы рекомендовал разместить в интернете карту РФ, на которой отмечал бы черным цветом области РФ, где законы РФ не действуют.
А13579
Список мест, куда ехать не рекомендуется.
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