«Фонтанка» рассказывает о том, в каких ещё регионах страны у вас могут спросить сертификат о вакцинации. Актуальный список региональных ограничений 16 июля представил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







— Республика Адыгея. С 19 июля заселять в гостиницы будут только туристов, имеющих иммунитет после перенесённого заболевания либо вакцинации (подтверждается сертификатами), или туристов с отрицательным ПЦР-тестом (освобождаются дети до 14 лет).

— Архангельская область. Прибывающим на территорию сельского поселения Соловецкое Приморского муниципального района Архангельской области необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19 или сертификат о вакцинации.



— Республика Башкортостан. Сесть в междугородные и межрегиональные автобусы можно только с сертификатом о прохождении вакцинации (в том числе первым компонентом вакцины), справки о наличии противопоказаний к вакцинации или ПЦР-теста, действительного в течение трёх суток со дня выдачи.

— Республика Дагестан. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

— Иркутская область. Посещение ряда хозяйствующих субъектов только при предъявлении ПЦР-теста, или справки на антитела, или справки о вакцинации (не относится к лицам до 18 лет).

— Камчатский край. С 15 июля все туристы, прибывающие на Камчатку, должны предоставить результаты ПЦР-тестирования или справку о вакцинации.

— Республика Карелия. С 15 июля размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста.

— Костромская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.



— Краснодарский край. Заселяющимся в отели требуется ПЦР-тест, или справка о наличии антител, или сертификат о вакцинации — полной или с одним компонентом (ПЦР не нужны до 14 лет). С 1 августа курорты будут доступны только для вакцинированных, официально переболевших, а также с тестом ПЦР при условии вакцинации в течение трёх дней после заселения в гостиницы.

— Московская область. Посещение большинства общественных мест только при предъявлении QR-кода с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестами (не нужны лицам до 18 лет). Размещение граждан в гостиницах более чем на трое суток возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

— Мурманская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

— Оренбургская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

— Севастополь. С 28 июня размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

