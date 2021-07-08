Лисовец: QR-коды в Петербурге — это крайне затратно

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец ответил на вопрос о планах введения в Петербурге QR-кодов для посещения общественных мест, как в Москве.



«Не могу сказать ответственно, разрабатывается ли такая система аналогично московской. Одно понятно — это крайне затратно. Насколько это будет эффективно — второй вопрос. Лучше не задумываться о QR-кодах и идти вакцинироваться. А QR-код человек, который вакцинировался, получит уже потом», — отметил Лисовец 8 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».