За минувшие сутки, 15 июля, в Петербурге и Ленинградской области в ДТП пострадали двое детей. Полиция ведет проверку. Всего же за четверг в обоих регионах произошло 398 дорожных аварий.



Как сообщает 16 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 14:50 15 июля у дома14 по улице Стойкости 46-летний мужчина на своем автомобиле «ГАЗель» сбил пересекавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода 8-летнего велосипедиста. Пострадавшего второклассника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.