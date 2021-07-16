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В Петербурге сбили юного велосипедиста

За минувшие сутки, 15 июля, в Петербурге и Ленинградской области в ДТП пострадали двое детей. Полиция ведет проверку. Всего же за четверг в обоих регионах произошло 398 дорожных аварий.

Как сообщает 16 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 14:50 15 июля у дома14 по улице Стойкости 46-летний мужчина на своем автомобиле «ГАЗель» сбил пересекавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода 8-летнего велосипедиста. Пострадавшего второклассника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В 20:24 четверга еще одна авария с ребенком произошла во Всеволожском районе Ленобласти. Как уже сообщала «Фонтанка», на 2-м километре автодороги Керро — Грузино 32-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz E 200 не справился с управлением и съехал в кювет, где машина врезалась в дерево. Среди пострадавших — 2-летний мальчик.

За сутки в Петербурге было зафиксировано 315 дорожных аварий, из которых 11 были с пострадавшими, сообщает УГИБДД. В Ленобласти произошло 83 ДТП, в том числе пять с пострадавшими. Травмы получили 12 человек в Петербурге и 8 человек в области.

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Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

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Комментарии (1)

А13579
П 24.3 ПДД. 8-летнего велосипедиста не должно быть на дороге.
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