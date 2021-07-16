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Младенец и взрослые пострадали под Петербургом: «Мерседес» поймал дерево в дальнем кювете

После ДТП в районе Керро трое попали в больницу

Серьёзная авария с участием одного автомобиля произошла минувшим вечером во Всеволожском районе Ленобласти, рядом с границей Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, вчера около 20:30 на 2-м километре дороги Керро — Грузино 32-летний водитель «Мерседеса Е-200», предположительно, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. Там машина врезалась в дерево.

Травмы средней степени тяжести получили сам водитель, а также его пассажиры: 31-летняя женщина и 2-летний мальчик. Все они живут в Петербурге в одной квартире — видимо, это семья. Всех троих доставили в ЦРБ Токсово.

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